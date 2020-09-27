 Меркель призвала Ереван и Баку к прекращению огня | Новости из Германии о Германии | DW | 29.09.2020

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Германия

Меркель призвала Ереван и Баку к прекращению огня

В телефонных разговорах с лидерами Армении и Азербайджана канцлер ФРГ назвала Минскую группу ОБСЕ "подходящей площадкой" для разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Азербайджанские вооруженные силы во время боев 28 сентября 2020 года

Азербайджанские вооруженные силы во время боев 28 сентября 2020 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт (Steffen Seibert), Меркель провела во вторник, 29 сентября, телефонные беседы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

В переговорах, главной темой которых стало обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Меркель подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. Канцлер напомнила, что "подходящую площадку" для урегулирования конфликта является Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также призвала страны-соседи Армении и Азербайджана "содействовать поиску мирного разрешения" спора.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В ее состав входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, сопредседателями являются Россия, Франция и США.

Новая вспышка боев за Карабах

Бои за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта в регионе и втягивания в войну за Карабах Турции и России. Армения вместе с РФ входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В то же время Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.

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    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

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    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

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    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

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    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

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    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

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    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

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    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:39

Конфликт в Нагорном Карабахе: на чьей стороне Кремль?

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