 В боях за Нагорный Карабах применена тяжелая артиллерия | Новости из Германии о Европе | DW | 29.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В боях за Нагорный Карабах применена тяжелая артиллерия

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстреле приграничных с Карабахом районов. Обе стороны несут потери в живой силе и технике.

В зоне конфликта в Карабахе

В ожесточенных боях за Нагорный Карабах Армения и Азербайджан применили тяжелые артиллерийские орудия. Обе стороны подтвердили, что бои за спорный регион продолжались в ночь на вторник, 29 сентября. Ереван и Баку также обвинили друг друга в обстреле целей, находящихся на удалении во много километров от их границ.

Армения отвергла это обвинение, заявив в свою очередь, что Азербайджан применил беспилотники для ударов по ее территории, в результате чего был подбит гражданский автобус. По сообщению министерства обороны в Ереване, Азербайджан использовал тяжелые огнеметные системы "ТОС-1А", системы "Смерч" и другие вооружения большого калибра.

Пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян 29 сентября опубликовала кадры уничтожения в Карабахе двух азербайджанских вертолетов. Со своей стороны Азербайджан сообщил, что его армия успешно ведет бои за город Физули в Карабахе, а армянская сторона несет большие потери в живой силе и технике.

Новая вспышка боев за Карабах

Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Эксперты опасаются дальнейшего разрастания конфликта в регионе и втягивания в войну за Карабах Турции и России. Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), участницей которого является и Россия. В то же время Турция открыто заявила о поддержке Азербайджана.

Смотрите также:

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:39

Конфликт в Нагорном Карабахе: на чьей стороне Кремль? (28.09.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Конфликт в Нагорном Карабахе: что говорит немецкий эксперт  

Война за Нагорный Карабах: кто остановит конфликт армян и азербайджанцев? DW Новости  

Также по теме

Aserbaidschan Konflikt um Berg-Karabach

Что подогревает войну между Арменией и Азербайджаном за Карабах 28.09.2020

С воскресенья вновь обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Наблюдатели настроены пессимистично. Анализ DW.

Nagorny Karabach Konflikt

Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию 27.09.2020

Азербайджанская сторона нанесла ракетные удары по линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, утверждает МИД Армении. В Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение. Азербайджан обвиняет в нападении Армению.

Aserbaidschan Berg-Karabach Militärkonflikt

Конфликт в Карабахе: попросит ли Армения помощи у ОДКБ или России? 28.09.2020

Будет ли Ереван просить помощи у ОДКБ или Москвы на фоне боестолкновений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе? Какова роль Турции и России во вспыхнувшем конфликте?

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Встреча Меркель с Навальным меняет его статус  

Siemens без турбин. Почему немецкий концерн распрощался с энергетикой  

Как Фридланд стал ''воротами в Германию''  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно