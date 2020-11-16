Пашинян признал ответственность за события в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает себя ответственным за недавние события в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в понедельник, 16 ноября, во время пресс-конференции в режиме онлайн, сообщает агентство "Арменпресс". "Я встану перед судом нашего народа, но в этом случае люди должны суметь сделать выводы, они должны знать все обстоятельства дела. Нужно выслушать солдат, оппозицию, правительство. Все это неотъемлемая часть этого процесса. Думаю, важно понять, что произошло", - сказал политик.

По словам Пашиняна, армянские власти столкнулись с "с ситуацией, когда существовал международный консенсус в отношении передачи территорий Азербайджану без каких-либо предварительных условий". Переломить эту логику премьеру не удалось.

Пытались совместить два подхода

В тот же день отвечая в парламенты на вопросы депутатов фракции "Мой шаг", премьер заявил, что главной стратегической ошибкой армянского руководства было мнение о возможности совместить два противоречащих друг другу подхода. "Нашими подходами были, во-первых, принцип исключения войны, во-вторых, принцип ни пяди земли. Мы должны были иметь сценарий и готовиться. Самой большой нашей ошибкой было то, что нам казалось, что можем бесконечно затягивать время", - указал премьер.

По его словам, руководство должно было совершить выбор из этих двух подходов "Честно говоря, мы пытались сделать этот выбор, и честно говоря, сделали. Иное дело, что в течение двух с половиной лет не смогли сделать так, чтобы этот выбор был гарантирован", - признал Пашинян.

Пашинян уволил главу МИД

Выступая в парламенте, премьер-министр сообщил также о намерении уволить главу армянского МИДа. Со своей стороны министр иностранных дел Зограб Мнацаканян заявил, что уходит в отставку. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.

В Армении 10 ноября разразился политический кризис, вызванный подписанием договора о прекращении войны в Нагорном Карабахе. По условиям этого соглашения Азербайджан получает под свой контроль большую часть территории спорного региона. В Ереване не прекращаются массовые акции с требованием отставки Никола Пашиняна.

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