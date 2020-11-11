"Пашинян - предатель!": в Ереване требуют отставки правительства Армении

Оппозиция потребовала от премьера Армении до конца дня 11 ноября уйти в отставку из-за подписания соглашения о мире в Карабахе. У парламента собрались тысячи протестующих, поддерживающих это требование.
"Никол - предатель!", "Пашинян, уходи!" - скандируют несколько тысяч протестующих, собравшихся в среду, 11 ноября, у здания парламента Армении. В руках у них нет ни флагов, ни транспарантов - люди пришли выразить возмущение по поводу подписанного накануне лидерами Азербайджана, Армении и России соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Подписание премьером Пашиняном этих договоренностей многие протестующие расценивают как предательство национальных интересов и заявляют, что не уйдут с площади, пока их голос не будет услышан. Между тем оппозиционные фракции армянского парламента потребовали от Никола Пашиняна, местонахождение которого со вчерашнего дня неизвестно (сам он утверждает, что находится в Армении и периодически выходит в прямой эфир через Facebook), подать в отставку до полуночи среды. Из бурлящего Еревана - репортаж DW.
"Это самое настоящее предательство по отношению к народу Армении и Нагорного Карабаха", - возмущается один из участников акции протеста, которого зовут Аспет. Парень рассказал DW, что приехал в Армению из США, чтобы добровольцем отправиться на фронт в Нагорный Карабах, но его планы нарушило подписание мирного соглашения.
"Я разочарован, премьер не имел права за спиной народа подписывать такой документ. Он не мог не понимать, что для людей это соглашение неприемлемо", - добавляет Аспет. По его мнению, лучший выход для Пашиняна сейчас - подать в отставку вместе со всем правительством.
Аспет - один из нескольких тысяч армян, которые в среду сначала собрались на площади Свободы в центре Еревана по призыву семнадцати оппозиционных партий, среди которых "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, "Дашнакцутюн" и Республиканская партия Армении (РПА) - бывшая партия власти.
Несмотря на попытки сил правопорядка не пропустить людей на площадь Свободы (в Армении объявлено военное положение), протестующим удалось прорвать заградительные кордоны, и уже через несколько минут площадь была заполнена. Полицейские отступили, захватив с собой нескольких организаторов митинга. Вскоре полиция вернулась - вместе с бойцами спецподразделений в черных масках и оснащенными спецтехникой. Призывы полиции разойтись по домам протестующие проигнорировали.
Поводом для массовых акций протеста стало заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, под которым - помимо президентов Азербайджана и России Алиева и Путина - поставил свою подпись и глава правительства Армении Пашинян.
Согласно документу, под контроль Баку переходят районы Азербайджана, прилегающие к Нагорному Карабаху и ранее контролируемые войсками непризнанной республики, а также часть Нагорного Карабаха, включая город Шуши, имеющий для армян не только культурное, но и стратегическое значение. Протестующие, а также представители оппозиции, считают, что соглашение ставит под вопрос безопасность самой Армении.
Инженер-строитель Карен Чилингарян, еще один участник акции протеста, убежден, что теперь десяткам древних христианских святынь, которые окажутся под контролем Азербайджана, грозит опасность уничтожения: "Так произошло в Нахичеване, где сегодня не осталось и следов многовекового присутствия там армян".
По его выражению, даже несмотря на то, что в Карабахе разворачивается контингент российских миротворцев, многие беженцы предпочтут остаться на территории Армении, поскольку не верят в мир и добрососедство "под азербайджанским протекторатом". "Уверен, что Пашинян должен уйти, но, к сожалению, сейчас я не вижу человека или политическую силу, которые могли бы принять власть в стране", - сетует Чилингарян.
"Главный вопрос сейчас - как жить под руководством премьера, подписавшего акт о капитуляции?", - сокрушается также пришедший на площадь Свободы композитор Ваан Арцруни. "Вопрос перспективы - как выходить из сложившегося положения, не потеряв лицо. Общество в целом и каждый гражданин должны ответить на эти два вопроса, чтобы строить будущее своей страны и для своих детей", - отмечает Арцруни в интервью DW.
Стоит сказать, что в рядах протестующих не только люди, симпатизирующие оппозиции, но и те, кто два с половиной года назад привели к власти Никола Пашиняна и его команду. Сегодня они тоже разочарованы случившимся, говорят, что подписанное премьером соглашение о прекращении огня - это "пакт о капитуляции", но называть свои имена DW не решаются.
По словам одного из лидеров партии "Дашнакцутюн" Армена Рустамяна, когда Пашинян пришел к власти, он обещал не принимать судьбоносных решений, не посоветовавшись с народом: "Он обманул нас. Он не информировал народ о своем постыдном для страны шаге, потому что знал - никто с ним не согласится".
В свою очередь, лидер партии "Айреник", экс-глава Совета национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян призывает Пашиняна "остановиться и не продавать родину". По словам Ванецяна, "наша цель одна - спасение Арцаха (так в Армении Называют Нагорный Карабах. - Ред.), нашей идентичности, нашего достоинства. И мы не вернемся в свои дома, пока не добьемся своей цели".
После окончания митинга его участники прошли на площадь Республики, где расположено здание правительства, а затем к - парламенту. Протестующие не расходятся и требуют в ближайшие часы созвать экстренное заседание парламента, чтобы отстранить премьер-министра Пашиняна от должности.
Тем временем оппозиция поставила ультиматум премьеру. Оппозиционные фракции парламента потребовали от Никола Пашиняна уйти в отставку до конца дня 11 ноября. Один из лидеров партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил на митинге у парламента, что если это требование не будет выполнено к 24:00, оппозиция решит 12 ноября вопрос "устранения Пашиняна и его политической силы от власти".
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