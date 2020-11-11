"Пашинян - предатель!": в Ереване требуют отставки правительства Армении

"Никол - предатель!", "Пашинян, уходи!" - скандируют несколько тысяч протестующих, собравшихся в среду, 11 ноября, у здания парламента Армении. В руках у них нет ни флагов, ни транспарантов - люди пришли выразить возмущение по поводу подписанного накануне лидерами Азербайджана, Армении и России соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Подписание премьером Пашиняном этих договоренностей многие протестующие расценивают как предательство национальных интересов и заявляют, что не уйдут с площади, пока их голос не будет услышан. Между тем оппозиционные фракции армянского парламента потребовали от Никола Пашиняна, местонахождение которого со вчерашнего дня неизвестно (сам он утверждает, что находится в Армении и периодически выходит в прямой эфир через Facebook), подать в отставку до полуночи среды. Из бурлящего Еревана - репортаж DW.

Протестующие обвиняют Пашиняна в предательстве

"Это самое настоящее предательство по отношению к народу Армении и Нагорного Карабаха", - возмущается один из участников акции протеста, которого зовут Аспет. Парень рассказал DW, что приехал в Армению из США, чтобы добровольцем отправиться на фронт в Нагорный Карабах, но его планы нарушило подписание мирного соглашения.

"Я разочарован, премьер не имел права за спиной народа подписывать такой документ. Он не мог не понимать, что для людей это соглашение неприемлемо", - добавляет Аспет. По его мнению, лучший выход для Пашиняна сейчас - подать в отставку вместе со всем правительством.

Во время акции протеста в Ереване, 11 ноября

Аспет - один из нескольких тысяч армян, которые в среду сначала собрались на площади Свободы в центре Еревана по призыву семнадцати оппозиционных партий, среди которых "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, "Дашнакцутюн" и Республиканская партия Армении (РПА) - бывшая партия власти.

Несмотря на попытки сил правопорядка не пропустить людей на площадь Свободы (в Армении объявлено военное положение), протестующим удалось прорвать заградительные кордоны, и уже через несколько минут площадь была заполнена. Полицейские отступили, захватив с собой нескольких организаторов митинга. Вскоре полиция вернулась - вместе с бойцами спецподразделений в черных масках и оснащенными спецтехникой. Призывы полиции разойтись по домам протестующие проигнорировали.

Армянские беженцы предпочтут не возвращаться в Карабах?

Поводом для массовых акций протеста стало заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, под которым - помимо президентов Азербайджана и России Алиева и Путина - поставил свою подпись и глава правительства Армении Пашинян.

Никол Пашинян (фото из архива)

Согласно документу, под контроль Баку переходят районы Азербайджана, прилегающие к Нагорному Карабаху и ранее контролируемые войсками непризнанной республики, а также часть Нагорного Карабаха, включая город Шуши, имеющий для армян не только культурное, но и стратегическое значение. Протестующие, а также представители оппозиции, считают, что соглашение ставит под вопрос безопасность самой Армении.

Инженер-строитель Карен Чилингарян, еще один участник акции протеста, убежден, что теперь десяткам древних христианских святынь, которые окажутся под контролем Азербайджана, грозит опасность уничтожения: "Так произошло в Нахичеване, где сегодня не осталось и следов многовекового присутствия там армян".

По его выражению, даже несмотря на то, что в Карабахе разворачивается контингент российских миротворцев, многие беженцы предпочтут остаться на территории Армении, поскольку не верят в мир и добрососедство "под азербайджанским протекторатом". "Уверен, что Пашинян должен уйти, но, к сожалению, сейчас я не вижу человека или политическую силу, которые могли бы принять власть в стране", - сетует Чилингарян.

Правительство Пашиняна должно уйти в отставку

"Главный вопрос сейчас - как жить под руководством премьера, подписавшего акт о капитуляции?", - сокрушается также пришедший на площадь Свободы композитор Ваан Арцруни. "Вопрос перспективы - как выходить из сложившегося положения, не потеряв лицо. Общество в целом и каждый гражданин должны ответить на эти два вопроса, чтобы строить будущее своей страны и для своих детей", - отмечает Арцруни в интервью DW.

Участники акции протеста на площади Свободы в Ереване, 11 ноября

Стоит сказать, что в рядах протестующих не только люди, симпатизирующие оппозиции, но и те, кто два с половиной года назад привели к власти Никола Пашиняна и его команду. Сегодня они тоже разочарованы случившимся, говорят, что подписанное премьером соглашение о прекращении огня - это "пакт о капитуляции", но называть свои имена DW не решаются.

По словам одного из лидеров партии "Дашнакцутюн" Армена Рустамяна, когда Пашинян пришел к власти, он обещал не принимать судьбоносных решений, не посоветовавшись с народом: "Он обманул нас. Он не информировал народ о своем постыдном для страны шаге, потому что знал - никто с ним не согласится".

Ультиматум от армянской оппозиции

В свою очередь, лидер партии "Айреник", экс-глава Совета национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян призывает Пашиняна "остановиться и не продавать родину". По словам Ванецяна, "наша цель одна - спасение Арцаха (так в Армении Называют Нагорный Карабах. - Ред.), нашей идентичности, нашего достоинства. И мы не вернемся в свои дома, пока не добьемся своей цели".

После окончания митинга его участники прошли на площадь Республики, где расположено здание правительства, а затем к - парламенту. Протестующие не расходятся и требуют в ближайшие часы созвать экстренное заседание парламента, чтобы отстранить премьер-министра Пашиняна от должности.

Тем временем оппозиция поставила ультиматум премьеру. Оппозиционные фракции парламента потребовали от Никола Пашиняна уйти в отставку до конца дня 11 ноября. Один из лидеров партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил на митинге у парламента, что если это требование не будет выполнено к 24:00, оппозиция решит 12 ноября вопрос "устранения Пашиняна и его политической силы от власти".

Смотрите также:

Нагорный Карабах: До мира еще далеко Целые кварталы лежат в руинах Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в преднамеренном нападении на гражданские объекты - такие, как знаменитый Собор Святого Христа Всеспасителя, возведенный в городе Шуше в XIX веке. В начале октября храм был разрушен бомбардировками. Ереван возложил ответственность за произошедшее на Баку. В свою очередь, Азербайджан заявил, что не ведет огонь "по историческим и культурным сооружениям".

Нагорный Карабах: До мира еще далеко Разрушенные дома Рагиба Гулиева на развалинах своей прежней жизни. Ее дом был уничтожен во время ракетного обстрела второго по величине города Азербайджана Гянджи 17 октября 2020 года. В результате этого налета погибло несколько мирных жителей. Азербайджан винит в нападении армянскую сторону.

Нагорный Карабах: До мира еще далеко Погибшие дети Одна из жертв бомбардировки Гянджи - внук Рагибы Гулиевой Артур. Ему было 13 лет. Школьные учителя и одноклассники прощаются с мальчиком во время отпевания в церкви. По официальным данным, со дня возобновления боевых действий общее число жертв среди мирного населения Азербайджана и Армении составляет уже как минимум 130 человек.

Нагорный Карабах: До мира еще далеко Добровольцы стремятся на фронт С начала боев в конце сентября 2020 года в НКР погибло около 1200 солдат, сообщают в самопровозглашенной республике. Азербайджан пока скрывает данные о своих потерях. По словам президента России Владимира Путина, число погибших с обеих сторон с начала эскалации конфликта достигло 5000 человек. Несмотря на это, многие мужчины хотят отправиться на фронт добровольцами, как здесь, в Степанакерте.

Нагорный Карабах: До мира еще далеко Давний конфликт Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже несколько десятилетий. Согласно международному праву, этот регион относится к Азербайджану, однако де-факто находится под контролем армянских сепаратистов. С 1994 года здесь поддерживалось хрупкое перемирие. На фото изображен портрет одного из павших в ходе карабахского конфликта, размещенный в школе азербайджанского города Барда.

Нагорный Карабах: До мира еще далеко Внешнее вмешательство В авторитарном Азербайджане господствуют пропаганда и военная риторика. Поддержку в виде поставок оружия и выражения солидарности правительство в Баку получает от "братского государства" - Турции. В свою очередь, Россия считается покровителем армянского правительства в Ереване. Наблюдатели опасаются, что Турция и Россия могут попытаться активно вмешаться в конфликт.

Нагорный Карабах: До мира еще далеко Спасение в подвалах По данным местных властей, в Нагорном Карабахе десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от боевых действий. По некоторым подсчетам, число таких беженцев может доходить до половины населения региона, то есть 75 000 человек. Некоторые местные жители пережидают бомбардировки в бункерах и подвалах, как пожилой мужчина на этом фото.

Нагорный Карабах: До мира еще далеко Бомбы и коронавирус Жизнь в бункере для многих обитателей Степанакерта превратилась в обыденность. Там тесно и мало свежего воздуха. Бункеры защищают людей от бомбардировок, но служат прекрасным местом для распространения коронавируса, предупреждают врачи. При этом точное число заражений остается неизвестным. Сообщается, что большинство людей, оставшихся в городе, были инфицированы SARS-CoV-2.

Нагорный Карабах: До мира еще далеко Временное убежище вместо школьных классов Многим жителям Азербайджана также пришлось спасаться от войны. Некоторые жители города Тертер, расположенного прямо у линии фронта, нашли пристанище в соседнем городе Барда, который находится примерно в 20 км от Нагорного Карабаха. Многие школы там с конца сентября используются в качестве временных убежищ. Однако о том, что их обитатели находятся в безопасности, говорить не приходится.

Нагорный Карабах: До мира еще далеко Линия фронта становится все ближе Во время бомбардировки азербайджанского города Барда было разрушено несколько зданий. Некоторые автомобили сгорели дотла. Власти Азербайджана сообщили тогда о 21 погибшем и десятках раненых. В свою очередь, правительство Армении заявило, что не причастно к налету. В ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал "воздаяние на поле боя" и "месть".

Нагорный Карабах: До мира еще далеко Тщетная надежда на мир Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Азербайджан требует от Армении полного вывода войск из региона. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян официально обратился за помощью к Москве. В ответ МИД РФ заявил, что "Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении". Автор: Юлия Хан, Елена Гункель

