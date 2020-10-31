Оппозиция в Армении намерена аннулировать соглашение по Карабаху

В Армении оппозиционные фракции пытаются созвать внеочередное заседание парламента, чтобы аннулировать соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. "Мы пытаемся созвать внеочередное заседание парламента, но количество оппозиционных депутатов для этого недостаточно. Необходимо участия также как минимум 25 депутатов из правящей фракции. Для этого они должны быть уверены в своей безопасности, чтобы прийти в парламент", - сказала депутат оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян во вторник, 10 ноября, в Ереване.

Она призвала граждан, находящихся в здании парламента, покинуть его. "Мы обсуждаем с юристами, насколько парламент уполномочен аннулировать это соглашение, или решение, или заявление по Карабаху", - сообщила Зограбян, добавив, что в повестку оппозиционных партий включен и вопрос об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

Протесты в Ереване

Это известие вызвало протесты в Ереване, переросшие в беспорядки. Протестующие ворвались в здания правительства и парламента Армении, избили председателя парламента и похитили из резиденции Пашиняна его личные вещи, в том числе компьютер, часы, духи и водительские права.

В свою очередь президент Армении Армен Саркисян заявил, что о трехстороннем заявлении России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе он узнал из прессы и что инициирует политические консультации по защите национальных интересов страны.

С президентом Армении не посоветовались

"Из прессы я узнал, что с президентами России и Азербайджана подписано заявление о прекращении карабахской войны. Я узнал из прессы и об условиях прекращения войны. Как с президентом республики, к сожалению, со мной не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах", - говорится в заявлении президента Армении, распространенном его пресс-службой 10 ноября.

Саркисян назвал урегулирование карабахского конфликта делом государственной важности. "Любой шаг, действие, принятие решений, касающиеся жизненно важных интересов безопасности и прав Армении, Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - Ред.) и всего армянского народа, особенно подписание документа, должны стать предметом всесторонних консультаций и обсуждений. Подчеркиваю, что судьба Арцаха, а, следовательно, и армянского народа может быть решена только с учетом наших национальных интересов и только на основе национального консенсуса", - подчеркнул Армен Саркисян.

Он также сообщил, что незамедлительно инициирует политические консультации, "чтобы как можно скорее согласовать решения, вытекающие из нашей повестки дня по защите национальных интересов".

Народные гуляния в Азербайджане

Премьер-министр Никол Пашинян назвал текст согласованного трехстороннего соглашения по Карабаху болезненным для Армении. "Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Со своей стороны президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная фаза конфликта в Нагорном Карабахе завершена. Он также сообщил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.

Между тем в Азербайджане в связи с соглашением по Карабаху начались народные гуляния. По словам очевидцев, тысячи людей, несмотря на комендантский час, вышли на улицы городов и скандируют: "Слава азербайджанскому солдату! Карабах - Азербайджан! Слава президенту Азербайджана!". Правоохранительные органы Азербайджана не препятствуют гуляниям.

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