Конфликт в Нагорном Карабахе: Берлин в роли посредника?

Германия отклонила требования Армении и Азербайджана, призывавших Берлин активнее поддержать одну из враждующих сторон в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. "Правительство ФРГ напоминает Армении и Азербайджану о равных обязательствах обоих государств соблюдать соглашение о прекращении огня по гуманитарным соображениям, - говорится в заявлении германского МИДа. - Обе стороны должны конкретными делами продемонстрировать озвученную ими готовность начать предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Посол Армении в Германии Ашот Смбатян призвал правительство Германии выступить с более четким заявлением. "Важно, чтобы Германия осудила агрессию Азербайджана и четко указала на крайне негативную роль Турции", - сказал Смбатян в интервью DW. Такие страны, как США, Россия, Франция и Канада уже сделали это, добавил армянский дипломат.

Посол Азербайджана в ФРГ Рамин Гасанов, в свою очередь, потребовал от немецкого правительства осудить оккупацию Нагорного Карабаха Арменией. "С немецкой стороны необходим важный сигнал о том, что оккупация должна быть прекращена, - заявил Гасанов в интервью DW. - Основой наших призывов является тот факт, что Германия стоит на стороне международного права, и что нормы и принципы международного права незыблемы".

Правительство ФРГ поддерживает усилия ОБСЕ

Послы конфликтующих стран отдали должное роли Германии как члена Минской группы ОБСЕ, которая на протяжении десятилетий выступает посредником в армяно-азербайджанском конфликте от имени ООН. Сопредседателями группы являются Франция, Россия и США. "Как член Минской группы ОБСЕ, правительство ФРГ поддерживает сопредседателей группы - Францию, США и Россию в их усилиях по посредничеству в конфликте", - заявили в немецком МИДе.

Посредничество РФ в конфликте вокруг Нагорного Карабаха пока не дало никаких результатов

Однако посол Азербайджана подверг критике недавнюю реакцию ОБСЕ на события в регионе. "Просто призывать к прекращению огня в настоящее время неэффективно и бессмысленно", - заявил Гасанов. По его словам, перемирие в регионе сохранялось на протяжении многих лет. "Должны последовать дальнейшие шаги", - уверен он.

Посол Армении, в свою очередь, обвинил Азербайджан в создании помех мирному процессу. Вскоре после последнего согласованного прекращения огня по гуманитарным соображениям "азербайджанская сторона возобновила бомбардировки", подчеркнул Смбатян.

Особая историческая ответственность Германии

Армянский дипломат добавил, что ФРГ несет особую ответственность за Армению, и напомнил в этой связи о принятой бундестагом в 2016 году резолюции, признавшей геноцидом резню армян в Османской империи. "В документе говорится: "Бундестаг признает особую историческую ответственность Германии", - напомнил Ашот Смбатян.

По словам министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, Нагорный Карабах борется за свое существование. Он назвал Турцию дестабилизирующим фактором в конфликте, обвинив Анкару в том, что она завербовала исламистских боевиков из Ливии и Сирии для оказания поддержки Азербайджану.

Жительница Степанакерта на руинах своего дома, разрушенного снарядом азербайджанской артиллерии

Посол Азербайджана в ФРГ Рамин Гасанов отвергает обвинения Армении в том, что в нынешнем военном конфликте на стороне Баку участвуют турецкие военнослужащие и иностранные наемники. Он заявил, что у Азербайджана достаточно сил вернуть Нагорный Карабах под свой контроль и без посторонней помощи.

Член немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir), в свою очередь, подверг критике "разжигание вражды Азербайджаном и его поддержку со стороны Турции". При этом в беседе с DW он добавил, что и "военные действия Армении выходят за рамки простой обороны".

Оздемир поддержал идею более активной роли Германии в посредничестве в этом конфликте. "Немецкий бундестаг признал, что Германия несет часть ответственности за геноцид армян в 1915 году, - сказал он. - Поэтому федеральное правительство по согласованию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ должно действовать более активно, способствуя достижению мира в Нагорном Карабахе".

Меркель говорила со всеми сторонами конфликта

С момента последнего обострения ситуации в регионе Нагорного Карабаха федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) трижды говорила по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявили в канцелярии главы германского правительства. Она также беседовала с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В настоящее время в Германии, по приблизительным оценкам, проживают от 80 до 100 тысяч армян. Количество азербайджанцев в ФРГ, по словам посла Гасанова, составляет около 50 тысяч человек.

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