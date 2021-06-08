 После войны за Карабах: что происходит на границе Азербайджана и Армении | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 09.06.2021

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Мир

После войны за Карабах: что происходит на границе Азербайджана и Армении

После окончания боев за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией появились новые границы. Что сейчас происходит в приграничье? Репортаж DW из Гегаркуникской области Армении.

Новая граница с Азербайджаном с армянской стороны выглядит так

Новая граница с Азербайджаном с армянской стороны выглядит так

Для того, чтобы попасть в новое приграничье, образовавшееся между Арменией и Азербайджаном после боевых действий в Нагорном Карабахе, нужно преодолеть более 170 километров: по трассе Ереван-Севан, а затем свернуть на восток. Там начинается горная местность Гегаркуникской области Армении, граничащей с Кельбаджарским районом. Он после войны в Карабахе перешел под контроль Азербайджана. По данным Минобороны Армении, в середине мая азербайджанские военные продвинулись вглубь новой приграничной территории на три-четыре километра и заняли больше десятка высот в окрестностях армянских сел Кут и Верин Шоржа (Верхняя Шоржа), начав строить там укрепления. 

Инфографика

Боевые посты - первое, что бросается в глаза по дороге в приграничной полосе. Они разбросаны по холмам, вперемежку: армянские и азербайджанские. Оттуда военные ведут круглосуточное наблюдение. Есть участки, на которых они могут даже переговариваться друг с другом. Иногда их разделяет меньше 10-15 метров...

Как живут в селе Кут  

Прежде чем добраться до позиций армянских военных, попадаешь в село Кут. Сейчас в нем проживает меньше ста человек, в местной школе учатся только 18 детей. Значительно больше, чем местных жителей, здесь военнослужащих армянской армии - на деле село превращено в укрепрайон для отражения возможного нападения азербайджанских вооруженных сил.

Сима Читчян

Сима Читчян

Глава администрации села Сима Читчян рассказывает DW, что сейчас люди здесь живут, как на пороховой бочке. "Мы не можем пасти на лугах свой скот, как это делали всегда - опасность теперь на каждом шагу, - говорит она. - Картофелем мы засеяли только участки, которые находятся вне зоны огня. Сейчас пора сенокоса, но, судя по всему, мы не сможем заготовить корм на зиму".

Один из жителей Кута, не захотевший называть свое имя, посоветовал нам поехать на уже укрепленную границу между Кельбаджаром, перешедшим под контроль Азербайджана, и Гегаркуником. "В трехстороннем заявлении от 9 ноября  (заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, подписанное Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым при посредничестве Владимира Путина. - Ред), был пункт о разблокировке дорог и коммуникаций, - недовольно замечает он. - Но посмотрите, как это происходит на деле".

Пока дороги закрыты  

Две дороги, связывавшие Гегаркуник с Кельбаджаром, и далее со Степанакертом, сейчас полностью перекрыты. Сотни больших металлических кубов, залитых бетоном (габионы) в четыре ряда установлены поперек дороги. По другую сторону - укрепления и позиции азербайджанской армии. Военные пояснили нам, что азербайджанцы считают этот участок границы уже делимитированным и демаркированным. Через "бойницы" в стене габионов можно даже переговариваться друг с другом. Военные наблюдают друг за другом, но конфликтов на участке не случается.

Так выглядит сейчас армяно-азербайджанская граница на участке Кельбаджар- Гегаркуник

Так выглядит сейчас армяно-азербайджанская граница на участке Кельбаджар- Гегаркуник

Однако отсутствие дороги в Степанакерт уже сказывается на экономике края. Остановились автобусные маршруты через город в Нагорный Карабах, сюда больше не едут туристы, страдает ресторанный бизнес, сфера гостиничных услуг, торговля. Из-за того, что теперь пути дальше нет, оказался в тупике ближайший к границе город Варденис, с более 15 тыс. жителей, и около десятка сел.

Что происходит в Верхней Шорже

Следующая точка маршрута - село Верин Шоржа (Верхняя Шоржа). Оно тоже находится в приграничной полосе, на армянской территории. По словам военных, сейчас здесь проживает несколько семей. Да и они не уехали лишь потому, что в селе много военных. Во время боевых действий в первую карабахскую войну село было разрушено, уцелели лишь пару десятков домов.

Местные жители после войны боятся выгонять коров и овец на привычные пастбища, потому что не знают, где чьи позиции и откуда им может угрожать опасность. Люди пасут скотину рядом с селом и даже в самом селе. К примеру, на старом армянском кладбище 10 века, где могильные плиты, хачкары (камни с крестами) давно поросли рыжим мхом. Но травы здесь все меньше. И для жителей пограничного села, где скот - чуть ли не единственный источник дохода - это проблема. По их словам, на днях азербайджанцы открыли огонь по стаду, ранив при этом несколько коров и лошадь пастуха. Стадо угнали за ближайший холм - на свою территорию.

Пастбища, которые сейчас не могут использовать местные жители для своего скота из-за угрозы стрельбы с боевых позиций вокруг

Пастбища, которые сейчас не могут использовать местные жители для своего скота из-за угрозы стрельбы с боевых позиций вокруг

На старом кладбище несколько пастухов играют в карты. На наш вопрос, что они думают о происходящем. отвечают, что "все будет хорошо, тут же наша армия...". Но так жители села на самом деле лишь успокаивают друг друга. В беседе с DW они с тревогой рассказали, что позиции азербайджанцев уже располагаются в 300-400 метров от посевных площадей и водоемов. "Нам непонятно, кто и с кем ведет переговоры, но ситуация пока лишь все острее, - говорят наши собеседники. - Да, обходится без большой крови, но все может измениться, и тогда открытое противостояние неминуемо". 

Приказано не стрелять, а договариваться

Выезжая из села, внедорожник поднимается в гору, фактически прокладывая в метровой траве новую колею. По ней доезжаем до одной из позиций армянской армии. Палатка с флагом, укрепления из старых автомобильных покрышек, бревен, камней. Пулеметы. Солдаты в бронежилетах и в черных масках. А в десяти метрах от армянских позиций азербайджанские солдаты строят стену из габионов. На соседних высотах - огневые точки азербайджанцев, они наблюдают за происходящим внизу.

Армянский боевой пост в горах над Верхней Шоржой

Армянский боевой пост в горах над селом Верхняя Шоржа

"Мы - люди военные, - говорит DW армянский офицер. - Приказа препятствовать азербайджанцам на этом участке нет". И на всех постах и позициях военные говорят то же самое - есть приказ не открывать огонь, а пытаться решать все спорные вопросы переговорами. Разрешены предупредительные выстрелы в воздух.

Представители сторон встречаются время от времени на каком-то участке линии противостояния, чтобы обсудить ситуацию, договориться о чем-то. И именно при таком общении, рассказывают военные, ситуация нередко выходит из-под контроля - представители обеих сторон толкаются, бьют друг друга прикладами автоматов, стреляют в воздух, ругаются матом. Не обходится без синяков и ссадин. Часто в интернете появляются видео таких потасовок. Во время одной из них недавно погиб армянский контрактник.

Российские военные и новые границы

В гористой местности Гегаркуника сейчас сложно точно понять, кто какую территорию контролирует. После подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе пограничные инциденты участились. Делимитационные и демаркационные работы на границе между двумя странами не проходили. Армянская сторона считает, что пока азербайджанские военные не отойдут на исходные позиции, такие работы невозможны, и обратилась за военной помощью к России и ОДКБ. 

Несмотря на всю сложность ситуации на Гегаркуникском направлении российских военных здесь нет. На территории Армении они установили несколько постов в Сюнике, а отдельная группа 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри, расквартирована в Горисе, прямо на границе с Нагорным Карабахом. Увеличилось и число российских пограничников. Еще одна группа россиян (авиационная) взяла под контроль аэропорт в Сисиане.

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    Роль и позиция России по Карабаху

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    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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