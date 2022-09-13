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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони БлинкенФото: Raquel Cunha/REUTERS
КонфликтыСША

США призвали Армению и Азербайджан к прекращению огня

Даниил Сотников
1 ч. назад

В Госдепартаменте США вновь заявили, что военного решения конфликта между Ереваном и Баку быть не может.

https://www.dw.com/ru/ssa-prizvali-armeniu-i-azerbajdzan-k-prekraseniu-ogna/a-63099656

В Госдепартаменте США выразили "глубокую обеспокоенность" в свете сообщений о военном обострении на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий. Об этом во вторник,13 сентября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Как мы уже давно ясно дали понять, военного решения конфликта быть не может. Мы призываем к немедленному прекращению любых военных действий", - подчеркнул глава Госдепа. 

Пашинян заявил о переговорах с Блинкеном и Макроном

В пресс-службе премьер-министра Армении отметили, что Блинкен и Никол Пашинян провели телефонный разговор. "Энтони Блинкен выразил глубокую озабоченность американской стороны создавшейся ситуацией и счел недопустимым дальнейшее нагнетание обстановки. Он выразил готовность США приложить усилия для стабилизации ситуации", - указал официальный Ереван. 

Как сообщается на сайте главы армянского правительства, к необходимости разрядить обстановку призвал и президент Франции Эмманюэль Макрон, с которым Пашинян также провел телефонные переговоры. "Президент Макрон счел неприемлемой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость разрядить обстановку", - рассказали в пресс-службе Пашиняна. В то же время Елисейский дворец на момент публикации не подтверждал факт беседы двух лидеров.

Армения намерена обратиться за помощью к России

Совет Безопасности Армении принял решение официально обратиться к России за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном, сообщили в правительстве страны. Официальный Ереван намерен попросить Москву задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также обратиться к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН.

Кроме того, Пашинян поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, в ходе беседы назвав действия Азербайджана "неприемлемыми", указала пресс-служба премьера. "Лидеры договорились поддерживать оперативный контакт", - добавили в Ереване. Кремль пока не комментировал переговоры.

Полиция Армении - на усиленной службе

Между тем полиция Армении в связи с ситуацией на границе перешла на усиленный режим службы. Стражи порядка принимают меры для обеспечения общественной безопасности, а также призывают жителей республики не паниковать.

Баку и Ереван обвинили друг друга в военном обострении на границе

В ночь на 13 сентября Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана начали интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберного огнестрельного оружия в направлении приграничных армянских населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук. "Интенсивная перестрелка, начавшаяся в результате масштабной провокации со стороны Азербайджана, продолжается. Вооруженные силы Армении реагируют соразмерно", - сообщили в Минобороны страны.

В Баку, в свою очередь, обвинили Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. "В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой", - отметило Минобороны Азербайджана. По его данным, военные принимают "необходимые меры" с целью "заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта".

Обе стороны сообщили о потерях, не приводя подробности.

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