Год после войны в Карабахе: с какими вызовами столкнулся Ереван

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. Они длились 44 дня. По итогам военного конфликта под контроль Азербайджана перешла значительная часть самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Армянская сторона потеряла свыше четырех тысяч человек, порядка одиннадцати тысяч получили ранения, десятки тысяч карабахцев остались без крова. Азербайджан, по официальным данным, потерял около трех тысяч человек.

Вопрос статуса Карабаха остается открытым?

Боевые действия были прекращены 9 ноября, когда президенты Азербайджана, Армении и России подписали соответствующее заявление. Однако говорить об устойчивом мире рано - на армяно-азербайджанской границе нередки столкновения и перестрелки, в ходе которых порой гибнут люди.

Pоссийские военные в Карабахе

После окончания конфликта в Карабахе были размещены российские миротворцы. Сегодня их здесь не меньше двух тысяч человек. Несмотря на достигнутые договоренности, в регионе до сих пор не разблокирована ни одна дорога между Арменией и Азербайжданом (закрыты с начала 90-х). По-прежнему в плену находятся, по разным данным, от ста до двухсот армянских военнослужащих. При этом в Ереване говорят, что передали Баку всех пленных азербайджанских военных.

Сохраняется напряженность и в связи с делимитацией и демаркацией уже собственно границы между Арменией и Азербайджаном. Этот вопрос встал после возвращения под контроль Баку так называемого пояса безопасности вокруг Карабаха, после чего протяженность границы между двумя странами увеличилась на несколько сотен километров. Кроме того, в Азербайджане подчеркивают, что карабахской проблемы более не существует, а Армения, напротив, по-прежнему настаивает на определении статуса Карабаха. Ее позицию поддерживает Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели (США, Россия и Франция).

Проблема беженцев решается, но еще не снята

Еще одна серьезная проблема - беженцы. Почти сто тысяч армян-карабахцев потеряли свои дома в 120 населенных пунктах, перешедших под контроль Азербайджана, и были вынуждены искать кров в Армении. За минувший год подавляющее большинство из них вернулись в те районы Карабаха, которые остались под контролем властей самопровозглашенной республики - там развернулось строительство по восстановлению жилья.

Один из домов в Степанакерте

В этом помогают и Ереван, и армяне всего мира, включая Общенациональный фонд "Айастан" ("Армения"), а также множество других благотворительных фондов. Так, если в довоенное время Армения ежегодно перечисляла Карабаху 10-15 млн долларов, то за неполный 2021 год эта сумма уже превысила 200 млн. В процесс включился и один из богатейших российских предпринимателей Самвел Карапетян, пообещавший инвестировать в армянскую экономику и различные социальные проекты почти 800 млн долларов.

Между тем на территории Армении еще остаются около 20 тысяч жителей Гадрута, Бердзора (Лачина), Шуши и других населенных пунктов Карабаха. Многие из них живут у родственников, кто-то снимает жилье. Время от времени они проводят акции протеста в Ереване перед зданием правительства, требуя предоставить им жилье и статус, поскольку без этого в Армении невозможно получить работу или взять кредит.

Их пока успокаивают обещаниями решить все проблемы в ближайшее время. По заверениям властей самопровозглашенной НКР, в ближайшие два-три года на оставшихся под их контролем территориях Карабаха будет восстановлено и построено столько жилья, что домой смогут вернуться все желающие беженцы.

Пленные в обмен на коридор в Нахичевань?

Удерживаемые Азербайджаном армянские пленные, по мнению политолога Манвела Гумашяна, очевидно, стали заложниками торга Баку не только с Ереваном, но и с Москвой. "Главная часть цены за них - так называемый коридор, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью", - пояснил в интервью DW Гумашян. Коридор, по его словам, должен проходить по территории Армении, фактически отрезая юг страны от остальной ее части, более того - лишая прямой дороги в Иран.

По оценке Гумашяна, это способно ослабить не только Армению, но и влияние России в регионе: "Подтверждением являются появление военных России в регионе Сюник, куда была переведена часть сил с российской базы в Гюмри, а также недавнее резкое заявление вице-премьера правительства РФ Алексея Оверчука о том, что "вопрос коридора через территорию Армении не обсуждается".

Политолог Гумашян уверен, что именно из-за планов проложить такой коридор Баку не торопится освобождать пленных. Ранее часть пленных была возвращена Армении в обмен на карты минных полей на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Почему армяне не отвернулись от Пашиняна

Однако все вышеперечисленные трудности не помешали гражданам Армении на состоявшихся 20 июня выборах вновь поддержать премьера Никола Пашиняна. Его партия "Гражданский договор" получила конституционное большинство в парламенте.

Никол Пашинян

"Конечно, проигранная война сказалась на рейтинге премьер-министра", - признает в беседе с DW политический аналитик Армен Ханбабян. По его словам, многие сторонники Пашиняна разочаровались в нем, но, как оказалось, такие электоральные потери не стали критичными. "В большинстве своем люди склонны обвинять в поражении армейское руководство, говорят и о "недостаточной помощи" со стороны союзной России", - добавляет Ханбабян.

Он не исключает, что, возможно, народ устал еще и от многолетнего латентного противостояния в Карабахе и транспортно-энергетической блокады страны, тем более что "Нагорно-Карабахская республика" так и не была признана в качестве независимого государства, в том числе и Арменией.

Мир нужен не только Еревану

Говоря о выводах, которые сделала после войны Армения, Ханбабян указал на тотальную смену верхушки армии и шаги по расширению оборонного сотрудничества с Россией, в частности, на просьбу к Москве разместить российских пограничников и на границе с Азербайджаном.

"Но главный вывод, - считает Армен Ханбабян, - в другом. Правительство Пашиняна взяло курс на нормализацию отношений с недавними смертельными врагами, на взаимное признание границ и разблокирование всей транспортной и энергетической инфраструктуры в регионе". Аналитик не отрицает, что этот курс властей вызывает острое неприятие в армянском обществе, особенно среди карабахцев.

Поэтому в Баку, подвел итог Ханбабян, должны понять, что на призывы к миру из Еревана следует отвечать соответствующими шагами - освобождением пленных, разблокированием дорог и прекращением уничтожения армянских храмов и памятников культуры.

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