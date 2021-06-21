Поражение в Карабахе не помешало Пашиняну победить на выборах. Почему?

Победу на досрочных парламентских выборах в Армении одержала партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. По предварительным данным Центризбиркома, "Гражданскому договору" удалось набрать почти 54% голосов избирателей. Блок "Армения", возглавляемый вторым президентом республики Робертом Кочаряном, получил немногим более 21%.

На третьем месте с 5,23% голосов оказался блок "Честь имею", сформированный вокруг бывшей партии власти Сержа Саргсяна - Республиканской, объединившейся с партией "Отечество" экс-главы СНБ Артура Ванецяна. И хотя проходной барьер для блоков составляет в Армении 7%, по Избирательному кодексу, если в парламенте оказываются только две политические силы, туда попадает и третья, набравшая наибольшее количество голосов. Такой силой и оказался блок "Честь имею".

Неожиданно за бортом на этот раз оказалась партия "Процветающая Армения" одного из крупнейших предпринимателей и работодателей страны Гагика Царукяна. Она набрала только 3,96% голосов.

Здание Центризбиркома Армении

Оппозиция Армении в замешательстве

Между тем, нервозная атмосфера в обществе сохраняется. Еще с ночи оппозиция проводит консультации. Кочарян и его сторонники не признают результатов выборов, называя их "спорными и не внушающими доверия". В поствыборном заявлении блока "Армения" отмечается, что итоги выборов "противоречат процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев".

Действительно, после поражения в 44-дневной осенней войне в Нагорном Карабахе, подписания, как считают многие в Армении, позорного заявления о прекращении боевых действий, в результате которого Азербайджану отошли значительные территории, и обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе мало кто верил, что Пашинян удержится у власти. От него отвернулись высшие церковные лидеры, почти весь генералитет, академики и руководители вузов. Даже президент страны призывал Пашиняна подать в отставку.

Но ни этот факт, ни хорошо выстроенная предвыборная кампания Роберта Кочаряна, которого часть избирателей уже видела в роли спасителя нации, не помешали людям проголосовать за партию Пашиняна.

Пашинян сформирует правительство

После объявления первых результатов голосования новый старый лидер заявил о победе уже "стальной революции" и обещал установить в стране "диктатуру закона и права". Судя по всему, никто ему помешать в этом уже не сможет. Конституционное большинство в парламенте, которое теперь имеется у Пашиняна, дает ему право единолично сформировать правительство.

Теперь на первом заседании парламента новоизбранные депутаты из партии "Гражданский договор" выдвинут кандидатуру своего премьер-министра и проголосуют за него поименно. Никто другой в парламенте повлиять на этот процесс не сможет, набравшим наибольшее число голосов станет Никол Пашинян. После этого президент назначает его премьер-министром. Новый старый премьер в двадцатидневный срок должен будет представить парламенту программу правительства. Он также возглавит Совет безопасности, а в случае войны станет верховным главнокомандующим.

Никол Пашинян

"Протестное голосование" за Пашиняна

По мнению политолога Манвела Гумашяна, аналитика общественной организации "Европейская интеграция", результат выборов был достаточно прогнозируем. По его словам, очень многие проголосовали не столько за Пашиняна, сколько против фигуры Кочаряна. Таким образом политолог называет голосование в пользу и.о. премьер-министра "протестным".

"В чем сила Пашиняна, источник устойчивости его власти - несмотря на то, что он, конечно, популист? - задается вопросом Гумашян. По его словам, армянский лидер прекрасно пользуется этим своим оружием, причем, подобную тактику он взял на вооружение с первого дня своего премьерства, периодически выходя на прямой контакт с народом при помощи социальных сетей.

"Подтверждением популизма Пашиняна являются и его реформы, - делится с DW Гумашян. - При всей их половинчатости и провалах, особенно в судебно-правовой системе, они во многом оказались приемлемыми для "низов". Это касалось и силовых структур, в том числе армии. Были увеличены не только зарплаты среднего и низшего звеньев командного состава, но также значительно улучшено питание и снабжение рядовых армянской армии".

Кроме того, по мнению политолога, улучшились правила игры в малом и среднем бизнесе: "Эти шаги правительства, как и все еще доминирующее в обществе негативное отношение к предыдущим властям не позволили оппозиции, ядро которой составляют сторонники второго и третьего президентов Армении, свалить всю вину за поражение во второй карабахской войне на одного Пашиняна".

По мнению Гумашяна, Пашинян в равной степени устраивает и Россию, и Иран, и Запад, прежде всего, страны ЕС и США. Аналитик также уверен, что никаких поствыборных обострений в стране не будет, поскольку оппозиция уже прошла этап "уличных протестов", а сам Кочарян успел заявить, что не представляет себя оппозиционером.

Роберт Кочарян

Ручной оппозиции у Пашиняна не будет

"Да, Пашинян победил, но по сравнению с парламентскими выборами в декабре 2018 года он потерял почти 200 тысяч голосов или более 22% избирателей - это более пятой части электората" - делится с DW ереванский политический аналитик Рубен Маргарян. Кроме того, считает он, теперь в парламенте у Пашиняна будет не "договорная оппозиция" в лице "Процветающей Армении" и "Просвещенной Армении", которые часто шли на компромиссы с Пашиняном, и даже входили в состав правительства.

"Сейчас другая картина: альянсы "Армения" и "Честь имею" компромиссов с Пашиняном не предполагают, иначе как "предателем" и "капитулянтом" они его не называют", - подчеркивает Маргарян.

"Армении предстоит пройти еще не один цикл политических пертурбаций, не исключено, что через год, а, может, и раньше гражданам придется снова идти на избирательные участки - кризис в стране нельзя считать завершенными, скорее, он будет затяжным, что никак не способствует усилению армянской государственности, стоящей перед многочисленными внутренними и внешнеполитическими вызовами", - заключает Рубен Маргарян.

Ждет ли Армению внутриполитическое обострение

Но большинство местных наблюдателей полагают, что серьезных внутриполитических потрясений в Армении в ближайшее время не будет, поскольку, судя по всему, оппозиция "сожгла весь порох". Сам Пашинян сказал в день выборов, что, по его прогнозам, поствыборных обострений ждать не стоит по той причине, что "выборы сфальсифицированы не будут".

Но новых потрясений исключать все-таки нельзя. В понедельник из штаба блока "Армения" пришла новость о том, что здесь не согласны с итогами выборов и обращаются в Конституционный суд.

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