Армения: Пашинян заявил о "стальной" революции, оппозиция - о фальсификациях

В Армении произошла "стальная" революция, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян вечером воскресенья, 20 июня. По его словам, армянский народ за три года осуществил вторую революцию. Слова политика прозвучали на фоне предварительных результатов досрочных парламентских выборов. По данным ЦИК республики, партия Пашиняна "Гражданский договор" по итогам подсчета бюллетеней с 1879 из 2008 избирательных участков набирает 54,64 процента голосов.

"Мы предсказывали, что во время этих выборов народ Армении должен был одержать победу, что и случилось", - отметил и.о. главы правительства. Он намерен в ближайшие дни приступить к консультациям со всеми "здоровыми политическими силами".

Блок экс-президента Кочаряна "Армения" не намерен признавать итоги выборов

Между тем ближайший соперник партии Пашиняна - блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - не намерен признавать итоги выборов. "Публикуемые ЦИК результаты голосования "являются спорными и не внушающими доверия", а также "противоречат процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев", говорится в заявлении блока.

Политическая сила намерена "тщательно изучить предполагаемые и зафиксированные нарушения". "Пока все эти спорные вопросы не нашли исчерпывающих ответов, мы не будем признавать итоги выборов", - указывается в документе. По предварительным результатам, блок Кочаряна получает около 21 процента голосов.

Явка на внеочередных выборах в парламент Армении составила 49,4 процента. За право формирования нового правительства боролись 25 политических сил. Проходной барьер для партийных блоков составлял 7 процентов, а для партий - 5 процентов.

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