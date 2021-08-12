Пашинян назвал число погибших в осеннем конфликте в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал число жертв вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года с армянской стороны. "После 44-дневной войны мы насчитываем 3773 погибших, 243 человек пропали без вести", - заявил он во вторник, 24 августа, выступая в Национальном собрании.

Одновременно Пашинян подчеркнул готовность к "конструктивным переговорам" по урегулированию карабахского конфликта. "Мы считаем важным возобновление переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - указал он и добавил, что Ереван "ждет конкретных предложений".

Конфликт Армении и Азербайджана

На границе двух враждующих друг с другом государств уже многие месяцы не прекращаются вооруженные инциденты, в результате которых гибнут люди. В частности, в конце июля в результате перестрелки в районе границы погибли трое военнослужащих Армении, Ереван назвал инцидент "самой масштабной с момента подписания трехстороннего заявления военной провокацией Азербайджана".

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года две бывшие советские республики вели войну за Нагорный Карабах - регион Азербайджана, населенный преимущественно армянами и провозгласивший независимость от Баку. В результате войны, приведшей к гибели 6,5 тысячи человек, Азербайджан вернул значительную часть Карабаха под свой контроль. В начале ноября Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента РФ Владимира Путина подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в спорном регионе с 10 ноября.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

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