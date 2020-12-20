 Стрельба на границе Армении и Азербайджана: война возвращается? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 28.07.2021

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Европа

Стрельба на границе Армении и Азербайджана: война возвращается?

На границе Армении и Азербайджана в ночь на 28 июля произошла очередная перестрелка, есть погибшие. Насколько вероятна новая вспышка вооруженного конфликта между странами и как предотвратить эскалацию? Интервью DW.

Армянский военный на границе с Азербайджаном (фото из архива)

Армянский военный на границе с Азербайджаном (фото из архива)

В результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в ночь на 28 июля погибли как минимум три человека, с обеих сторон есть раненые. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях и дезинформации.

Олеся Вартанян - эксперт по Южному Кавказу организацииМеждународная кризисная группа, разрабатывающей стратегии по мирному урегулированию конфликтов на планете. На протяжении ряда лет она работала военным журналистом, освещая, кроме прочего, конфликт в Грузии в 2008 году на страницах газеты The New York Times. В 2013 году Вартанян была удостоена специальной награды Наблюдательной миссии ЕС в категории Peace Journalism ("Журналистика, способствующая миру"). В беседе с DW эксперт назвала возможные причины нового обострения армяно-азербайджанского конфликта и оценила перспективы его перерастания в новую полномасштабную войну в регионе.

DW: Олеся Константиновна, за последние дни на границе между Азербайджаном и Арменией не раз начинались перестрелки. Насколько вероятно возобновление активных военных действий в регионе?

Олеся Вартанян: Подобная нестабильность на границе между Арменией и Азербайджаном наблюдается с весны этого года.

Олеся Вартанян

Олеся Вартанян

После того как сошел снег, азербайджанские войска начали устанавливать новые военные позиции вдоль образовавшейся в результате прошлогодней войны линии фронта. Из-за этого там происходили сначала довольно невинные стычки: армяне и азербайджанцы пихали или вербально оскорбляли друг друга, а потом все это начало перерастать в более серьезные столкновения. То, что происходило с прошлой ночи и примерно до полудня по местному времени, - самое кровопролитное столкновение, которое мы наблюдали после завершения прошлогодней войны.

- С чем вы связываете обострение на границе именно сейчас?

- После завершения войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном совершенно отсутствовал какой-либо политический диалог. Формат, который действовал на протяжении последних 25 лет, перестал работать, а Минская группа ОБСЕ с тремя сопредседателями (Россия, Франция и США. - Ред.) оказалась не в состоянии выполнять свою посредническую функцию. Сегодня Баку категорически отказывается от продолжения процесса именно в этом формате, а другого формата пока нет. Все это выливается в напряженность на границе, вдоль новых линий фронта в тех местах, где нет какого-то международного присутствия. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы, а вот вдоль границ пока никого нет.

- То есть для прекращения эскалации нужны международные миротворцы?

- Я говорила не об этом, а о необходимости политического процесса на высшем уровне с поиском решений проблем, сохранившихся после войны. Каждый раз, когда происходят военные конфликты, необходимы устойчивые форматы коммуникации между сторонами. Только тогда можно избежать дальнейшего роста напряженности и эффективно вести переговоры. На сегодня у Армении и Азербайджана таких форматов нет, и это очень плохо сказывается на стабильности всего региона.

- Есть ли у России возможности помочь в урегулировании этого конфликта?

- В конфликте между Арменией и Азербайджаном Россия играет многогранную роль. Во-первых, она является одним из ведущих международных посредников между Арменией и Азербайджаном. При участии РФ было достигнуто соглашение о прекращении огня во время кровопролитной шестинедельной войны в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. После этого Москва сделала ряд предложений по урегулированию ситуации вдоль границы. Одна из идей, прозвучавшая в этой связи, касалась создания на границе своеобразной нейтральной зоны. Эту идею, однако, не смогли воплотить в жизнь, поскольку Азербайджан категорически отказывается отводить свои войска. Таким образом, как мы видим, усилий России для прекращения роста напряженности оказалось недостаточно.

- Можно ли объяснить бескомпромиссную позицию Баку тем, что Азербайджан чувствует у себя за спиной поддержку Турции?

- Мне трудно судить, чем руководствуется азербайджанское правительство в каждом конкретном случае. К сожалению, с осени прошлого года мы никак не можем достигнуть понимания по поводу того, куда мы должны двигаться дальше. Пока вся логика азербайджанского руководства заключалась в принципе: "мы победили, а значит, мы правы". Мы не видим у Баку готовности пойти на компромиссные решения и вернуться к диалогу.

- Во время активных боевых действий в Нагорном Карабахе некоторые наблюдатели упрекали Москву в пассивности и нежелании оказать серьезную поддержку Еревану. Вы считаете эти упреки справедливыми?

- И армянское руководство, и представители оппозиции заявляют, что Москва выполнила все свои обязательства перед Арменией. Наверное, они правы в этом плане, потому что обязательства России не распространялись на предоставление Армении военной помощи в случае войны в Нагорном Карабахе. При этом сегодняшняя ситуация - иная. Обострение происходит на государственной границе, а не в конфликтной зоне. Это значит, что здесь конкретные обязательства в отношении Армении, на территории которой с начала весны происходят столкновения, есть и у России, и у ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. - Ред.). 

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  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

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    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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