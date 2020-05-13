 Как война в Нагорном Карабахе лишила немецкую армию вооруженных дронов | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 20.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Как война в Нагорном Карабахе лишила немецкую армию вооруженных дронов

Покупка для бундесвера боевых дронов была практически решенным вопросом, пока против этого вдруг не выступила СДПГ. Что заставило партию изменить решение, и к каким последствиям для немецкой армии это приведет?

Беспилотник Heron TP

Беспилотник Heron TP

В ближайшие несколько месяцев вооруженные силы Германии получат пять новых беспилотных летательных аппаратов Heron TP. Беспилотники производства израильского оборонного концерна  Israel Aerospace Industries могут находиться в воздухе более 30 часов, и даже при плохой погоде способны передавать на землю изображения домов, машин и людей в режиме реального времени. Министерство обороны ФРГ собиралось в ускоренном порядке  оснастить новые беспилотники ракетами, способными поражать цели на земле. Планировалось, что бундестаг даст зеленый свет на покупку вооружения еще до Рождества, и Минобороны уже подготовило контракт на закупку.

Война в Карабахе изменила решение социал-демократов

Но беспилотники пока что оснащать ракетами не будут: социал-демократы - младшие партнеры консерваторов по правящей "большой коалиции" - 16 декабря отказались поддержать этот план.

"Между защитой жизни наших солдат и возможностью убийства с помощью джойстика лежит лишь тонкая грань", - заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) и подчеркнул, что такое важное решение нельзя принимать без предварительного обстоятельного обсуждения.

Взрывы во время боев в Нагорном Карабахе

Война в Карабахе изменила систему координат для СДПГ

Один из основных аргументов, которым социал-демократы объяснили свой отказ одобрить покупку новых систем вооружения, заключался в следующем: полная "автоматизация войны", на их взгляд, опасна тем, что может устранить последние психологические барьеры, которые еще сдерживают противников, ведущих военные действия. Событием, которое заставило СДПГ изменить свою позицию, стал конфликт в Нагорном Карабахе  и "война дронов", которую вели Армения и Азербайджан, заявила заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Габриэла Хайнрих (Gabriela Heinrich).

"Впервые в истории исход вооруженного конфликта решило исключительно использование беспилотников", - сказала она. Эта война, по словам Хайнрих, стала очевидным доказательством того, что дроны можно использовать как оружие нападения. И это "сместило всю систему координат", которая базировалась на убеждении, что беспилотники должны использоваться исключительно как дополнительный элемент защиты солдат наземных войск. После конфликта в Карабахе стало ясно: "необходима срочная дискуссия, учитывающая эту новую философию ведения практической войны", констатировала Хайнрих.

Тактический ход в преддверии выборов в бундестаг?

Внезапное изменение позиции СДПГ вызвало недоумение у депутатов бундестага, причем, как у сторонников, так и противников идеи вооружения дронов. И те, и другие отмечают, что дискуссия на эту тему ведется в течение долгого времени. Депутат от партии "Союз-90"/"Зеленые" Тобиас Линднер (Tobias Lindnerеще в начале декабря говорил о том, что в бундестаге звучало достаточно аргументов по этому вопросу. Линднер упрекнул СДПГ в непоследовательности: по его словам, можно быть "за" или "против" вооружения беспилотников, но пора бы определиться с выбором.

Некоторые немецкие СМИ усмотрели в смене настроений социал-демократов тактический ход: в следующем году в Германии состоятся парламентские выборы, и внезапный крен СДПГ влево может означать, что партия пытается завоевать симпатии нового электората и одновременно расчистить путь для возможной коалиции с "зелеными" и левыми, традиционно занимающими пацифистские позиции.

Глава Минобороны раздражена позицией СДПГ

На демарш партнеров по коалиции наиболее раздраженно отреагировала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kamp-Karrenbauer). Еще 9 декабря во время дебатов в бундестаге по оборонному бюджету она заявила: "Аргумент "мы не обсуждали этот вопрос" не учитывается - мы уже восемь лет обсуждаем этот вопрос".

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр возмущена демаршем СДПГ

Раздражение главы оборонного ведомства Германии вполне объяснимо: в последние месяцы Минобороны по просьбе социал-демократов неоднократно выступало инициатором дискуссий по вопросу вооружения дронов. К участию в них приглашались военнослужащие, правозащитники, политики и эксперты в области обороны.

В ходе этих дискуссий немецкие солдаты - участники международных миротворческих миссий рассказывали, в частности, о том, как с помощью невооруженного беспилотника Heron 1 - предшественника дрона Heron TP - они неоднократно становились свидетелями нападений на лагеря или патрули бундесвера в Афганистане и Мали, и никак не могли защитить своих товарищей.

О том, что в подобных ситуациях пилоты дронов испытывают невероятный стресс, еще в октябре рассказывал депутатам бундестага председатель немецкого Союза военнослужащих Андре Вюстнер (André Wüstner). Тогда он подчеркнул, что, имея вооруженные беспилотники, можно было бы обеспечить более надежную защиту передовых оперативных баз немецких военнослужащих, автоколонн и патрулей, участвующих в зарубежных миротворческих миссиях.

До сих пор в особо опасных ситуациях солдаты бундесвера обращаются к командованию с просьбой отправить к месту событий истребители, при этом драгоценное время может быть упущено. Если бундесвер не получит вооруженные дроны, это будет означать, что "мы безрассудно рискуем жизнью наших солдат", заявила министр обороны ФРГ 16 декабря в интервью еженедельнику Der Spiegel.

"Роль вооруженных беспилотников не стоит преувеличивать"

У аргумента о более надежной защите солдат в немецком бундестаге много сторонников. Армии других стран уже давно используют боевые беспилотники, говорит эксперт по оборонной политике фракции  ХДС/ХСС Хеннинг Отте (Henning Otte). Он считает "аморальным отказывать немецким солдатам в технологиях, которые защищают жизни людей". В Европе вооруженные дроны есть, к примеру, в армиях Великобритании, Франции, Сербии и Украины.

Минобороны Армении утверждает, что на фотографии изображен взрыв азебайджанского дрона

Минобороны Армении утверждает, что на фотографии изображен взрыв азебайджанского дрона

Но насколько убедителен аргумент защиты военнослужащих, который используют сторонники оснащения дронов ракетами? В значительной степени это зависит от сценария военных действий, объясняет эксперт по беспилотным летательным аппаратам Аня Дальманн (Anja Dahlmann) из берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP). Необходимости использования боевых беспилотников для национальной обороны, по ее словам, нет: "В этом случае военные действия велись бы и в воздухе, и тогда такие маленькие и относительно медленные беспилотники можно было бы очень быстро сбить".

Другое дело - зарубежные миссии бундесвера, где военные подвергаются риску нападения повстанцев или террористических группировок, продолжает она. В таких случаях было бы полезно иметь в оснащении вооруженный дрон, с помощью которого можно немедленно противостоять выявленной угрозе.

Но такие беспилотники - вовсе не панацея, подчеркивает Дальманн в беседе с DW. В ходе дискуссии, по ее словам, создается впечатление, что если у бундесвера будут в наличии дроны с ракетами, военнослужащие будут "превосходным образом защищены, и с ними больше ничего не сможет произойти. Но это не так". Кроме того, речь идет всего о пяти беспилотниках Heron TP, которые будут распределены между зарубежными миссиями, и этого слишком мало.

Наличие у бундесвера боевых дронов - вопрос времени

Единого мнения по этому вопросу нет не только внутри правящей коалиции, но и в целом в парламенте: либералы из Свободной демократической партии Германии (СвДП) и популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) агитируют за вооружение беспилотников. "Зеленые" и левые традиционно выступают против. Последние даже обратились к бундестагу с призывом проголосовать на следующей неделе против оснащения бундесвера вооруженных дронов.

Израильский дрон Heron TP

Рано или поздно вооруженные дроны появятся и у бундесвера

Противники этой идеи выдвигают еще один аргумент: если у немецкой армии будет это оружие, то в будущем нельзя исключить участия бундесвера в более опасных зарубежных миссиях. Сейчас для зарубежных международных операций Германия предпочитает предоставлять военных инструкторов, наблюдательный персонал или специалистов по материально-техническому обеспечению, но не боевые силы. Повышение уровня безопасности, которое обеспечивают боевые беспилотники, может привести к тому, что союзники Германии по НАТО усилят давление на нее, и ситуация изменится.

Впрочем, даже если бундесвер пока и не получит вооруженные беспилотники, курс в этом направлении уже проложен. В настоящее время подразделение Airbus Defence and Space в баварском Манхинге разрабатывает беспилотник Eurodrone, который должен быть вооружен. И в оборонном бюджете на 2021 год, который одобрила, в том числе, и СДПГ, предусмотрены для этого дополнительные миллионы. Так что наличие у немецкой армии дронов с ракетами - это лишь вопрос времени.

Смотрите также:

  • Ein Eurofighter der Bundeswehr hebt ab (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Долго и дорого, или Eurofighter

    Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 13:44

Миротворцы Путина в Карабахе. Байден победил. Укрепляем иммунитет – "Заповедник", выпуск 145, 15.11.20

Аудио- и видеофайлы по теме

Дроны завоевывают мир: что еще показали на авиасалоне ILA?  

Нагорный Карабах, тысячи беженцев и уйдет ли премьер-министр Армении Пашинян в отставку? DW Новости  

Итоги войны в Карабахе: как армия Азербайджана занимает территории. DW Новости  

Также по теме

Israel Drohne Heron 1

Нужны ли бундесверу боевые дроны? 13.05.2020

На вооружении армии ФРГ пока нет беспилотников, способных поражать наземные цели, как это практикуют США в борьбе с международным терроризмом. К боевым дронам в Германии отношение неоднозначное.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Количество взорванных в ФРГ банкоматов достигло рекорда  

Уходящий президент Молдовы отменил закон о выведенном миллиарде долларов  

В Великобритании стремительно распространяется новый штамм коронавируса  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно