В результате стрельбы на армяно-азербайджанской границе есть убитые и раненые

В результате новой перестрелки на армяно-азербайджанской границе погибли трое военнослужащих Армении. Об этом в среду, 28 июля, сообщило министерство обороны страны. Еще четверо военнослужащих получили ранения.

"Самая масштабная с момента подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года военная провокация Азербайджана произошла на суверенной территории Армении и создала непосредственную угрозу для мирного населения", - цитирует агентство "Интерфакс" начальника главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левона Айвазяна.

В свою очередь власти Азербайджана обвинили Ереван в провокациях и дезинформации. Как заявили в Минобороны республики, в результате конфликта ранения получили двое азербайджанских военных.

Очередная эскалация вооруженного противостояния между Баку и Ереваном произошла на северо-восточном участке границы, недалеко от озера Севан. Этот район находится за пределами территории Нагорного Карабаха, из-за которого стороны воевали в 2020 году. Остановить боевые действия удалось только при посредничестве России. Москва выступила посредником и при урегулировании событий в районе озера Севан. Соглашение о прекращении огня вступило в силу утром, 28 июля, и обе стороны заявили о готовности его придерживаться.

Баку призывает Ереван подписать мирный договор

Власти Азербайджана призывают армянскую сторону подписать мирный договор. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. "Мы со своей стороны неоднократно заявляли, что война закончилась, конфликт остался в прошлом, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирный договор, а также конструктивно подойти к вопросу делимитации границ", - отметил он. По словам посла, Ереван всячески препятствует завершению конфликта. "Армянская сторона снова старается затянуть процесс урегулирования межгосударственных отношений и тем самым препятствует созданию новых условий для полноценного развития всего региона", - указал он.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий. Жертвами боестолкновений тогда стали более 6000 человек.

В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Владимира Путина подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в спорном регионе с 10 ноября.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

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