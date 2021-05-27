 В результате стрельбы на армяно-азербайджанской границе есть убитые и раненые | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.07.2021

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Мир

В результате стрельбы на армяно-азербайджанской границе есть убитые и раненые

Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации на границе, где в результате перестрелки погибли трое и ранены четверо военнослужащих Армении. Азербайджан заявил о двух раненных военных.

Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном

Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном

В результате новой перестрелки на армяно-азербайджанской границе погибли трое военнослужащих Армении. Об этом в среду, 28 июля, сообщило министерство обороны страны. Еще четверо военнослужащих получили ранения.

"Самая масштабная с момента подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года военная провокация Азербайджана произошла на суверенной территории Армении и создала непосредственную угрозу для мирного населения", - цитирует агентство "Интерфакс" начальника главного управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левона Айвазяна.

В свою очередь власти Азербайджана обвинили Ереван в провокациях и дезинформации. Как заявили в Минобороны республики, в результате конфликта ранения получили двое азербайджанских военных.

Очередная эскалация вооруженного противостояния между Баку и Ереваном произошла на северо-восточном участке границы, недалеко от озера Севан. Этот район находится за пределами территории Нагорного Карабаха, из-за которого стороны воевали в 2020 году. Остановить боевые действия удалось только при посредничестве России. Москва выступила посредником и при урегулировании событий в районе озера Севан. Соглашение о прекращении огня вступило в силу утром, 28 июля, и обе стороны заявили о готовности его придерживаться.

Баку призывает Ереван подписать мирный договор

Власти Азербайджана призывают армянскую сторону подписать мирный договор. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. "Мы со своей стороны неоднократно заявляли, что война закончилась, конфликт остался в прошлом, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирный договор, а также конструктивно подойти к вопросу делимитации границ", - отметил он. По словам посла, Ереван всячески препятствует завершению конфликта. "Армянская сторона снова старается затянуть процесс урегулирования межгосударственных отношений и тем самым препятствует созданию новых условий для полноценного развития всего региона", - указал он.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий. Жертвами боестолкновений тогда стали более 6000 человек.

В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Владимира Путина подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в спорном регионе с 10 ноября.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

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    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

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    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

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    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

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    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:02

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