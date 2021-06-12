Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих

Власти Азербайджана в субботу, 3 июля, передали Армении 15 пленных. Их доставили в армянскую столицу на самолете Военно-космических сил России, сообщил командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов. Ереван в ответ передал Баку карты с расположением противотанковых и противопехотных мин в Физулинском и Зангеланском районах Нагорного Карабаха.

Это не первая передача пленных Армении. В середине июня в Ереван уже вернулись 15 человек. Армянская сторона тогда предоставила Азербайджану карту минных полей в Агдамском районе на азербайджано-грузинской границе.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий. Жертвами боестолкновений тогда стали более 6000 человек.

В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в спорном регионе с 10 ноября. Это вызвало массовые протесты в Ереване с критикой главы правительства.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

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