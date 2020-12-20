Дроны в военных конфликтах: как контролировать "роботов-убийц"?

Человечество вступает в новую эру ведения войн, в которой главную роль играет искусственный интеллект. Он во много раз повышает эффективность армий. Но если его не контролировать, он станет глобальной угрозой.
Гонка вооружений с использованием искусственного интеллекта (AI) уже идет полным ходом - это предупреждение недавно прозвучало от министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas). "Мы находимся посредине этой гонки - это реальность, с которой нам всем приходится иметь дело", - заявил он в интервью, ставшем частью нового документального фильма DW "Будущие войны - и как их предотвратить".
Реальность, о которой говорит Мас, является результатом борьбы между ведущими мировыми державами. "Эта гонка охватывает и военную, и гражданскую сферы, - убежден Амандип Сингх Джилл, бывший председатель группы правительственных экспертов ООН по автономному оружию. - Это вопрос нескольких триллионов долларов".
Мнение министра иностранных дел ФРГ подтверждает недавний доклад Комиссии национальной безопасности США по искусственному интеллекту. В нем говорится о "новой парадигме ведения боевых действий", в которой "алгоритмы противостоят алгоритмам", и о масштабных инвестициях "для постоянного опережения потенциальных противников".
Созданию искусственного интеллекта отведено центральное место и в последнем пятилетнем плане Китая, охватывающем сферу научных исследований и инновационных разработок, а Народно-освободительная армия КНР уже готовится к будущему с его "AI-войнами". Пристальное внимание развитию AI уделяет и Россия - президент РФ Владимир Путин еще в 2017 году заявил, что тот, кто станет лидером в этой сфере, сможет править миром.
Но не только мировые державы участвуют в соревновании по разработке искусственного интеллекта для военных целей. Для некоторых стран эта новая эра уже стала реальностью, проверенной в боях.
В сентябре 2020 года, когда внимание всего мира было поглощено борьбой с пандемией, между Арменией и Азербайджаном с новой силой вспыхнул военный конфликт из-за Нагорного Карабаха. Боевые столкновения в этом регионе случались и раньше, но для многих наблюдателей последняя война в Карабахе стала отправной точкой, способной изменить стратегию и тактику военных действий во всем мире.
"Действительно важным аспектом конфликта в Нагорном Карабахе, на мой взгляд, было использование барражирующих боеприпасов, так называемых автономных "дронов-камикадзе", - говорит Ульрике Франке (Ulrike Franke), военный эксперт при Европейском совете по международным отношениям.
Усовершенствованные модели барражирующих боеприпасов обладают высокой степенью автономности. После запуска они летят в район, выбранный объектом нападения, и "замирают" в воздухе, сканируя цель, - как правило, это системы ПВО. Обнаружив цель, они пикируют на нее и уничтожают с помощью заряда взрывчатки - отсюда и прозвище "беспилотники-камикадзе".
"Такие дроны и раньше использовались в той или иной форме - но здесь они действительно показали свою эффективность, - поясняет Франке. - Стало ясно, насколько сложно бороться с этими системами".
Эксперты Центра стратегических и международных исследований установили, что на вооружении у Азербайджана находилось более 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) израильской сборки, что дало азербайджанской армии огромное преимущество в этом способе ведения военных действий. В распоряжении армянских военных была лишь одна модель отечественного производства.
За "войной дронов" с пристальным вниманием наблюдали в других странах. "После недавнего конфликта вокруг Нагорного Карабаха интерес к барражирующим боеприпасам повысился, - говорит Ульрике Франке. - Все больше армий по всему миру приобретают или хотят приобрести беспилотные летательные аппараты".
И это только начало. Эксперты уверены, что в военных конфликтах будущего основную роль будут играть именно беспилотные средства поражения, например, "рои дронов" - беспилотники, объединенные в единую систему, что позволит им действовать как единое смертоносное целое.
"Этим способом можно вывести из строя целую систему ПВО, - объясняет DW сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности Мартин Рейссер. - Вы направляете на нее такое количество БПЛА, что система оказывается перегруженной и не может с ними справиться. Это, конечно, дает огромное преимущество в боевых действиях. Неудивительно, что многие страны более чем заинтересованы в использовании такого рода возможностей".
Масштабы "роев дронов" и скорость их передвижения открывают перспективу военных столкновений настолько быстрых и сложных, что человек не может уследить за ними, и это еще больше усиливает динамику гонки вооружений.
Критический фактор скорости может даже спровоцировать войны, вспыхивающие буквально из ниоткуда: автономные системы будут реагировать друг на друга, раскручивая спираль эскалации. "В литературе мы называем это "войнами-вспышками", - говорит Франке, - случайный военный конфликт, которого никто не хотел".
Бонни Дочерти поставила перед собой задачу предотвратить такое будущее. Преподаватель Гарвардской школы права стала инициатором кампании по остановке роботов-убийц - альянса неправительственных организаций, требующих заключения глобального договора о запрете смертоносного автономного оружия.
"Главным обязательством договора должно быть сохранение значимого человеческого контроля над применением силы, - говорит Дочерти в интервью DW. - Это соглашение должно регулировать применение всего автономно действующего оружия, которое выбирает цели и наносит удар по ним без вмешательства человека, основываясь лишь на показаниях датчиков".
Участники кампании внимательно следят за переговорами в Женеве под эгидой Конвенции ООН по некоторым видам обычного оружия, целью которых является установление контроля над вооружениями, "причиняющими неоправданные страдания".
Дочерти опасается, что заключение подобного договора может быть заблокировано незаинтересованными в нем державами. Особенно активно, по словам активистки, возражает Россия. Но новое соглашение не поддерживают и другие государства, разрабатывающие автономные системы вооружений, такие как Израиль, США, Великобритания и ряд других.
Бонни Дочерти призывает к созданию нового подхода, если следующий раунд переговоров в Женеве, который должен состояться в конце этого года, не принесет прогресса. Она предлагает начать независимый процесс контроля над автономными системами вооружения под управлением государств, которые "серьезно относятся к этому вопросу и готовы разработать устойчивые стандарты для регулирования этих систем оружия".
Но пока что консенсуса по этому вопросу достичь не удалось. По мнению Франке, лучшее, на что может надеяться мир, - это принятие норм, которые регулируют использование подобных технологий.
"Вы соглашаетесь, например, использовать определенные возможности только в оборонительных целях, или только против машин, а не против людей, или только в определенных контекстах", - объясняет она.
Но даже это будет непростой задачей. "Согласиться с этим, а затем реализовать - гораздо сложнее, чем придерживаться некоторых из старых соглашений о контроле над вооружениями", - говорит эксперт.
А пока дипломаты не знают, как подступиться к этому вопросу, технология не стоит на месте. "В мире должны осознать, что мы движемся к ситуации, когда каждый, кто обладает кибернетическим или автономным оружием, сможет делать все, что захочет, - предупреждает министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас. - И мы не должны этого допустить".
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