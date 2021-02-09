НАТО объявила о готовности новых разведывательных дронов

НАТО объявила о готовности к эксплуатации первых собственных разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Пять дронов AGS RQ-4D "Phoenix" американского производителя Northrop Grumman длиной чуть менее 15 метров будут играть важную роль в наземном патрулировании и разведке, сообщило Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в бельгийском Монсе. Дроны созданы на базе американских беспилотников Global Hawk, но были модифицированы с учетом потребностей Североатлантического альянса.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, новые беспилотники способны беспрерывно находиться в воздухе более 30 часов и идентифицировать различные объекты, в частности, взрывные устройства. Они в состоянии охватить весь европейско-атлантический регион "от крайнего Севера до Сахеля, от Ближнего Востока до Атлантики", указал Столтенберг. Возможными областями применения дронов являются восточные и южные границы альянса, отметил генсек НАТО.
По данным правительства ФРГ, стоимость пяти беспилотников составляет около 1,3 млрд евро. Около трети этой суммы предоставила Германия. Кроме того, свыше 120 военнослужащих бунесвера будут участвовать в программе Nato AGS Force для использования разведывательных дронов. Более 80 из них размещены на военной базе Сигонелла на Сицилии, где базируются беспилотники.
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Автор: Александра Елкина