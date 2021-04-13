Не только дроны для Украины: где еще сталкиваются интересы России и Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится поддерживать тесные связи как с Москвой, так и с Киевом. Но делать это ему становится все труднее. Во время встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле в начале апреля Эрдоган подчеркнул: "Мы защищаем территориальную целостность Украины и ее суверенитет". Кроме того, оба президента заявили о том, что хотят углублять экономические связи Украины и Турции.

Митат Челикпала

"Это легитимная цель, если Украина хочет эффективно защищать себя от сепаратизма и Турция обязуется ее в этом поддерживать. Но это очень мешает России", - говорит эксперт по международным отношениям Митат Челикпала из стамбульского Университета имени Кадира Хаса.

Зачем Эрдоган продает Украине дроны

Челикпала считает такую внешнюю политику Анкары, которая идет вразрез с интересами России, рискованной: "Турция узнала в 2015 году, какими болезненными могут быть санкции России". После того, как турецкие силы ПВО в ноябре 2015 года сбили российский истребитель Су-24 на турецко-сирийской границе, Москва ввела санкции против Турции: ограничила инвестиции и ввоз товаров из Турции, отменила чартерные авиарейсы в турецкие города, отказалась от продажи турпутевок в Турцию и отменила безвизовый режим между странами.

Но и Украина - важный партнер, с которым Турция ведет дела, в частности продает оружие. В 2019 году Киев и Анкара подписали соглашение о поставках шести дронов Bayraktar ТВ2 и трех наземных станций их управления. В течение 5 лет Турция продвигает свои беспилотники, которые могут выполнять как боевые, так и разведывательные функции. Они уже доказали свою эффективность во многих военных конфликтах. Поскольку с 2014 года на востоке Украина идет вооруженный конфликт, Киев также заинтересовался турецкой оборонной продукцией.

Где еще пересекаются интересы Турции и России

Не только на востоке Украины, где Турция поддерживает противников России, но и в войне в Ливии, в конфликте на севере Сирии или в армяно-азербайджанском конфликте вокруг Нагорного Карабаха позиции Анкары и Москвы не совпадают.

Конфликт интересов возникает у Турции и с другими странами, например с США. В октябре 2019 года Россия завершила поставку Турции всех элементов зенитных ракетных комплексов С-400. Соответствующий контракт на сумму 2,5 млрд долларов был заключен в 2017 году. Эта сделка вызвала серьезные разногласия между Анкарой и Вашингтоном.

ЗРК С-400

Представители США и НАТО неоднократно предупреждали, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса. Вашингтон также высказывал опасения, что Москва сможет получить доступ к секретной информации НАТО благодаря одновременному использованию в Турции российских ЗРК и американских истребителей F-35. Так как власти Турции не отказались от сделки с Россией, США исключили Анкару из своей программы поставок F-35, а также отказались продавать ей ЗРК Patriot.

Новый президент США Джо Байден открыто критикует Эрдогана, называя его автократом. Но в том, что касается Украины, позиции США и Турции похожи. Президент Байден также выступает за целостность и суверенитет Украины. "Напряжение между РФ и Западом будет нарастать. И Запад захочет видеть Турцию на своей стороне", - считает эксперт по международным отношениям Митат Челикпала.

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