Не только дроны для Украины: где еще сталкиваются интересы России и Турции
На фоне обострения отношений Украины и России Эрдоган обещал поддержку Зеленскому, и Анкара договорилась с Киевом о продаже беспилотников. Как это повлияет на отношения РФ и Турции?
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится поддерживать тесные связи как с Москвой, так и с Киевом. Но делать это ему становится все труднее. Во время встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле в начале апреля Эрдоган подчеркнул: "Мы защищаем территориальную целостность Украины и ее суверенитет". Кроме того, оба президента заявили о том, что хотят углублять экономические связи Украины и Турции.
Митат Челикпала
"Это легитимная цель, если Украина хочет эффективно защищать себя от сепаратизма и Турция обязуется ее в этом поддерживать. Но это очень мешает России", - говорит эксперт по международным отношениям Митат Челикпала из стамбульского Университета имени Кадира Хаса.
Зачем Эрдоган продает Украине дроны
Челикпала считает такую внешнюю политику Анкары, которая идет вразрез с интересами России, рискованной: "Турция узнала в 2015 году, какими болезненными могут быть санкции России". После того, как турецкие силы ПВО в ноябре 2015 года сбили российский истребитель Су-24 на турецко-сирийской границе, Москва ввела санкции против Турции: ограничила инвестиции и ввоз товаров из Турции, отменила чартерные авиарейсы в турецкие города, отказалась от продажи турпутевок в Турцию и отменила безвизовый режим между странами.
Но и Украина - важный партнер, с которым Турция ведет дела, в частности продает оружие. В 2019 году Киев и Анкара подписали соглашение о поставках шести дронов Bayraktar ТВ2 и трех наземных станций их управления. В течение 5 лет Турция продвигает свои беспилотники, которые могут выполнять как боевые, так и разведывательные функции. Они уже доказали свою эффективность во многих военных конфликтах. Поскольку с 2014 года на востоке Украина идет вооруженный конфликт, Киев также заинтересовался турецкой оборонной продукцией.
Где еще пересекаются интересы Турции и России
Не только на востоке Украины, где Турция поддерживает противников России, но и в войне в Ливии, в конфликте на севере Сирии или в армяно-азербайджанском конфликте вокруг Нагорного Карабаха позиции Анкары и Москвы не совпадают.
Конфликт интересов возникает у Турции и с другими странами, например с США. В октябре 2019 года Россия завершила поставку Турции всех элементов зенитных ракетных комплексов С-400. Соответствующий контракт на сумму 2,5 млрд долларов был заключен в 2017 году. Эта сделка вызвала серьезные разногласия между Анкарой и Вашингтоном.
ЗРК С-400
Представители США и НАТО неоднократно предупреждали, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса. Вашингтон также высказывал опасения, что Москва сможет получить доступ к секретной информации НАТО благодаря одновременному использованию в Турции российских ЗРК и американских истребителей F-35. Так как власти Турции не отказались от сделки с Россией, США исключили Анкару из своей программы поставок F-35, а также отказались продавать ей ЗРК Patriot.
Новый президент США Джо Байден открыто критикует Эрдогана, называя его автократом. Но в том, что касается Украины, позиции США и Турции похожи. Президент Байден также выступает за целостность и суверенитет Украины. "Напряжение между РФ и Западом будет нарастать. И Запад захочет видеть Турцию на своей стороне", - считает эксперт по международным отношениям Митат Челикпала.
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Взаимное отчуждение
После того, как 24 ноября 2015 г. турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, отношения между Москвой и Анкарой начали стремительно ухудшаться. Владимир Путин назвал инцидент ударом в спину от пособников террористов, Реджеп Тайип Эрдоган отказался принести извинения за сбитый бомбардировщик. Конфликт затронул разные сферы - политику, экономику, культуру, туризм.
Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Прекращение военного сотрудничества
В последние годы специалисты двух стран работали над несколькими совместными проектами: Турция создавала шасси для ракетного комплекса малой дальности "Игла-С", а "Рособоронэкспорт" планировал открыть на турецкой территории нескольких сервисных центров для ремонта вертолетов Ми-17. Теперь же Москва прервала все каналы связи с Анкарой в военной сфере. Совместные проекты будут заморожены.
Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Запрет на трудоустройство граждан Турции
Согласно указу президента РФ, российским работодателям будет запрещено, за некоторыми исключениями, трудоустраивать граждан Турции с января 2016 года. Ожидается, что санкции прежде всего ударят по российской строительной отрасли, где занято большинство турецких рабочих. По данным Минтруда РФ, Турция является вторым после Китая поставщиком работников в Россию.
Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Запрет на ввоз продуктов питания
Под российские санкции также подпадет широкий перечень турецких продуктов питания. Запрет на ввоз должен коснуться овощей, фруктов, мяса, рыбы и молока. По данным экспертов, на Турцию приходится около четверти всего продуктового импорта РФ. Ожидается, что санкции еще более сузят ассортимент товаров на российских прилавках, а также повлияют на рост цен.
Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Туристическая отрасль
С января 2016 года Россия приостанавливает безвизовый режим с Анкарой. Российские туроператоры должны прекратить продажу путевок в Турцию, а чартерные авиарейсы между РФ и Турцией будут запрещены. Эксперты прогнозируют, что потери турецкой туротрасли от санкций составят около 3 млрд долларов или 0,4 процента ВВП страны.
Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Газовый рынок
Под действие ограничительных мер, наложенных Россией, подпадает и проект "Турецкий поток" в обход Украины, в который уже вложены немалые инвестиции. Кроме того, Турция является вторым после Германии потребителем российского газа в Европе - и в случае затяжного конфликта Анкара может заняться поиском других поставщиков.
Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Совместные инвестиционные проекты
Ограничения распространяются и на ряд крупных инвестиционных проектов. Это может больно ударить по российским финансовым, нефтяным и металлургическим компаниям, вложившим в турецкий рынок значительные суммы. Заморожен будет и проект первой турецкой АЭС "Аккую", в который, по данным открытых источников, Россия уже вложила около 3 млрд долларов.
Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Год российско-турецкого сотрудничества
Москва также отменит год российско-турецкого сотрудничества, который должен был пройти в 2016 году. Перекрёстный год культуры Россия - Турция, запланированный на 2017 год, также отменяется. "Говорить о культурном сотрудничестве с Турцией после трагической гибели наших летчиков бестактно", - заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Российско-турецкий научный центр
Без объяснения причин в Москве 30 ноября закрылся Российско-турецкий научный центр, работавший при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы. Центр занимался развитием двустороннего научного обмена и консультировал российских аспирантов по вопросам, связанным с Турцией. Закрытие центра также означает отмену курсов османского языка, круглых столов, семинаров и конференций.
Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Взаимные обвинения в торговле нефтью с террористами
Владимир Путин обвинил Турцию в покупке нефти у ИГ. По словам российского президента, есть основания полагать, что Су-24 был сбит, чтобы защитить пути контрабандистов. В Минобороны РФ утверждают, что в этот преступный бизнес вовлечен президент Турции и его семья. Эрдоган опроверг эти обвинения и, в свою очередь, обещал предоставить доказательства того, что это Россия торгует нефтью с джихадистами.
Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Путин раскритиковал Турцию в послании Федеральному собранию
3 декабря, выступая перед парламентариями, Владимир Путин обвинил Турцию в "пособничестве терроризму". "Видимо, Аллах решил наказать турецкие власти, лишив их разума и рассудка", - добавил президент РФ. Он подчеркнул, что за убийство "наших людей" турки "не отделаются помидорами или какими-то ограничением в других отраслях". "Они не раз пожалеют о содеянном", - заключил Путин.