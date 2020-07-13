 Премьер Армении заявил о неэффективности российских ″Искандеров″ | Новости из Германии о Европе | DW | 24.02.2021

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Европа

Премьер Армении заявил о неэффективности российских "Искандеров"

Никол Пашинян утверждает, что находящиеся на вооружении Армении ракеты не взорвались "или взорвались лишь на 10%".

Комплекс Искандер

Комплекс "Искандер"

Во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стоящие на вооружении у Армении российскиеракетные комплексы "Искандер" не взорвались "или взорвались лишь на 10%". Об этом в интервью изданию 1in.am во вторник, 23 февраля, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. На вопрос журналиста: "Разве так бывает?" - Пашинян ответил: "Не знаю... Может, оружие 80-х".

Так глава правительства прокомментировал слова экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, что Армения могла бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны в Карабахе. Армения - единственная из зарубежных стран, получившая из России эти комплексы ПВО. На ее вооружении стоят четыре такие ракетные установки.

Ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян говорил, что в последние дни войны были проведены запуски "Искандеров", других подтверждений этому нет.

В Минобороны Армении отказались комментировать заявление Пашиняна.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин обвинил Пашиняна во лжи. "Это просто абсолютная ложь и даже не подлежит никакому сомнению", - сказал парламентарий. По его словам, соответствующим заявлением армянский политик решил подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе.

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

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    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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