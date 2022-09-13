В Брюсселе призвали Баку и Ереван к деэскалации конфликта

Армения и Азербайджан должны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров, заявил Жозеп Боррель. В регион направляется спецпредставитель ЕС Тойво Клаар.

В Брюсселе призвали Армению и Азербайджан принять шаги по снятию напряженности, возникшей за последние сутки. "В последние часы вдоль армянско-азербайджанской границы произошли серьезные бои, в результате которых погибли люди. Крайне важно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров", - заявил во вторник, 13 сентября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, все вооруженные силы должны вернуться на прежние позиции и полностью соблюдать режим прекращения огня. В заявлении Европейской дипломатической службы сообщается, что председатель Европейского совета Шарль Мишель находится в контакте с руководством обеих стран. Кроме того, Жозеп Боррель провел телефонные переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана.

В регион отправится спецпредставитель ЕС

"ЕС полон решимости по-прежнему выступать в качестве посредника между Арменией и Азербайджаном и помочь в достижении общей цели создания безопасного, процветающего и мирного Южного Кавказа на благо всех проживающих там людей", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Кроме того, сообщается, что спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар в самое ближайшее время посетит обе страны, чтобы поддержать необходимую деэскалацию конфликта.

Новая эскалация конфликта

Минувшей ночью Минобороны Армении сообщило об интенсивном обстреле ВС Азербайджана в направлении ряда приграничных армянских населенных пунктов. В свою очередь, Баку обвинил Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и назвал действия Азербайджана "провокационными". Совбез Армении принял решение обратиться к России "в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", а также в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Совет Безопасности ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году

Конфликт между Ереваном и Баку обострился летом 2020 года. С 27 сентября по 9 ноября Армения и Азербайджан вели войну за Нагорный Карабах - регион, населенный преимущественно армянами. В результате Азербайджан вернул значительную часть региона под свой контроль. При посредничестве России Ереван и Баку заключили соглашение о перемирии, на линию разграничения были введены российские миротворцы. Однако напряженность в регионе сохраняется.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

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