  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Разрушения в результате обстрелов в армянском городе Варденис, 14 сентября 2022 года
Разрушения в результате обстрелов в городе ВарденисФото: Alexander Patrin/Tass/dpa/picture alliance
КонфликтыАрмения

Совбез Армении: Ереван и Баку договорились о перемирии

Жан Рофе
27 мин. назад

Договоренность о перемирии с Азербайджаном с вечера 14 сентября достигнута при участии международного сообщества, заявил секретарь Совбеза Армении. В Баку пока не комментировали утверждения Еревана.

https://www.dw.com/ru/sovbez-armenii-erevan-i-baku-dogovorilis-o-peremirii/a-63124517

Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии, сообщил в ночь на четверг, 15 сентября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Однако, по его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, не существует.

"Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20.00 (19.00 мск) 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения.

Подтверждения этой информации со стороны Азербайджана пока не поступало. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян написал в Facebook, что с 20.00 по местному времени по всем направлениям огонь практически прекратился, значительных инцидентов не зафиксировано.

Протесты в Ереване с требованием отставки Пашиняна

Вечером 14 сентября несколько тысяч человек перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Поводом для протестов послужило заявление Пашиняна о готовности властей подписать некий документ с Азербайджаном, который, по его словам, может вызвать критику многих граждан Армении. По данным СМИ, многие восприняли слова главы правительства, сказанные во время выступления в парламенте, как отказ от претензий на самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику.

Позднее Пашинян на своей странице в Facebook заявил, что не собирается подписывать никаких документов. "Дорогие соотечественники, призываю, прошу не поддаваться манипуляциям. Никакого документа не подписывалось и к подписанию не готовится. Это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны", - подчеркнул глава армянского кабмина.

Служба национальной безопасности Армении заявила, что слова премьера были искажены и "манипулятивно представлены различными СМИ".

Новое обострение на границе Армении и Азербайджана

Конфликт Армении и Азербайджана вновь обострился в ночь на 13 сентября. По версии Минобороны Армении, Азербайджан начал обстрелы в направлении приграничных населенных пунктов Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. В Баку обвинили Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. "В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой", - отметило Минобороны Азербайджана, добавив, что были приняты "необходимые меры" с целью "заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта".

По словам Пашиняна, в результате столкновений на армяно-азербайджанской границе за два дня погибли более 100 армянских военных. Азербайджан заявил о 50 жертвах среди военных со своей стороны.

Смотрите также:

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Армяно-азербайджанский конфликт: перемирие становится все более шатким (22.06.2021)

Армяно-азербайджанский конфликт: перемирие становится все более шатким (22.06.2021)

Ситуация на линии разграничения между армянскими и азербайджанскими военными остается взрывоопасной. То и дело завязываются перестрелки, стороны обвиняют друг друга в несоблюдении условий перемирия. Репортаж DW.
Конфликты
22 июня 2021 г.
03:02 мин.
external

Рассказы жителей армянского города Гориса на границе с Азербайджаном (29.03.2021)

Рассказы жителей армянского города Гориса на границе с Азербайджаном (29.03.2021)

От армянского Гориса до границы с Азербайджаном всего около 30 километров. Во время конфликта в Карабахе там принимали беженцев. Сейчас местные жители опасаются новой войны.
Политика
29 марта 2021 г.
03:56 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме

Автомобиль с Владимиром Зеленским попал в ДТП в Киеве

Автомобили и транспорт
1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW

Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW

Политика
8 ч. назад
41:01 мин.
На российско-эстонской границе

Доля отказов в получении визы в ЕС у россиян повысится

Доля отказов в получении визы в ЕС у россиян повысится

Правосудие и закон
13 ч. назад
Немецкий чиновник, заваленный папками с делами

При дефиците газа властям ФРГ не до бюрократизма и идеологии

При дефиците газа властям ФРГ не до бюрократизма и идеологии

Конфликты
15 ч. назад
Bamberg Bamberger Dom Reportage Welterbe 207

Как врачу переехать в Германию: истории двух белорусов

Как врачу переехать в Германию: истории двух белорусов

Общество
17 ч. назад
Азербайджан в ночь на 13 сентября атаковал территорию Армении, сославшись на провокации с армянской стороны. Фото из архива

Западный эксперт: Баку использует момент неудач РФ в Украине

Западный эксперт: Баку использует момент неудач РФ в Украине

Конфликты
13 сентября 2022 г.
Президент России Владимир Путин

Автор петиции против Путина: Надеюсь, в РФ что-то поменяется

Автор петиции против Путина: Надеюсь, в РФ что-то поменяется

Политика
13 сентября 2022 г.
На главную страницу