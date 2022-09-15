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Армянские солдаты на улицах ВарденисаФото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыАрмения

ЕС приветствует прекращение огня в конфликте Баку и Еревана

Ольга Лебедева
19 мин. назад

По данным Баку, за два дня боевых действий в приграничных районах погиб 71 военнослужащий Азербайджана. В Ереване сообщили, что минувшая ночь прошла без инцидентов.

https://www.dw.com/ru/es-privetstvuet-prekrasenie-ogna-v-konflikte-armenii-i-azerbajdzana/a-63134569

Европейский Союз приветствовал соглашение о прекращении огня, которое Армения и Азербайджан достигли после продолжавшихся два дня боевых действий. В четверг, 15 сентября, представитель дипломатической службы ЕС призвал обе стороны придерживаться договоренности. Он также призвал скоординировать гуманитарные меры, в том числе передачу тел убитых военнослужащих.

По этой информации, находящийся в Ереване спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар продолжает свои усилия по урегулированию конфликта. Накануне он посетил Баку.

Утром 15 сентября Минобороны Армении сообщило, что ночь на границе с Азербайджаном прошла спокойно, существенных инцидентов не зафиксировано.

В Баку заявили о 71 жертве среди азербайджанских военных

Между тем, по данным министерства обороны Азербайджана, с начала нового витка конфликта с Арменией погиб 71 азербайджанский военнослужащий, в том числе 13 офицеров, 21 прапорщика и сержанта, 37 солдат. По данным премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в результате боевых действий погибло 105 армянских военных.

Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Самарканд на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По данным Кремля, 16 сентября пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, где они в числе прочего обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Пашинян отказался участвовать в саммите ШОС из-за нового витка конфликта с Баку, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Новое обострение на границе Армении и Азербайджана

Конфликт Армении и Азербайджана вновь обострился в ночь на 13 сентября. По версии Минобороны Армении, Азербайджан начал обстрелы в направлении приграничных населенных пунктов Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. В Баку обвинили Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. "В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой", - отметило Минобороны Азербайджана, добавив, что были приняты "необходимые меры" с целью "заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта".

Вечером 14 сентября в центре Еревана состоялся многотысячный митинг. У здания парламента люди потребовали отставки Пашиняна из-за его заявления о готовности подписать некий документ с Азербайджаном, который, по его словам, может вызвать критику многих граждан Армении. По данным СМИ, многие восприняли слова главы правительства, сказанные во время выступления в парламенте, как отказ от претензий на самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику. Позднее Пашинян заявил, что не собирается подписывать никаких документов.

В ночь на 15 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что его страна и Азербайджан достигли договоренности о перемирии "благодаря вовлеченности международного сообщества". При этом, его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, не существует. Азербайджан еще не подтверждал перемирие.

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