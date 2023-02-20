ЕС запустил гражданскую миссию в Армении

Заработала двухлетняя гражданская миссия ЕС в приграничных районах Армении. Она состоит из 100 человек, 50 из которых - наблюдатели, и призвана стабилизировать ситуацию в районах, пострадавших от карабахского конфликта.

Гражданская миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) официально начала работу в понедельник, 20 февраля. Общая численность ее персонала - исключительно гражданского, как подчеркивают в Брюсселе, составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. EUMA - нейтральная и не несущая исполнительной функции миссия, указано в заявлении Совета ЕС.

Она рассчитана на два года с целью содействовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие и безопасность в пострадавших от карабахского конфликта регионах, а также способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Оперативный штаб EUMA будет находиться в Ехегнадзоре Вайоцдзорской области. Миссия будет действовать исключительно на армянской территории. Функции командующего гражданскими операциями будет выполнять директор отдела гражданского планирования внешнеполитической службы ЕС Стефано Томат, а главой миссии назначен Маркус Риттер, бывший начальник германского Федерального управления полиции в Штутгарте.

Мирные переговоры между Ереваном и Баку

18 февраля прошли первые за пять месяцев переговоры о мире между Арменией и Азербайджаном. Армянский премьер-министр Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев встретились в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Пашинян подтвердил готовность Армении к подписанию соглашения между Ереваном и Баку, "которое действительно будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе". Азербайджанская сторона официально представила предложение о создании в двустороннем порядке контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе, рассказал Алиев.

Новый этап для Евросоюза на Южном Кавказе

Решение о запуске миссии Совет ЕС принял 23 января. "Создание миссии Евросоюза в Армении открывает новый этап в деятельности Евросоюза на Южном Кавказе. Брюссель продолжит поддерживать усилия по деэскалации и тесное сотрудничество с обеими сторонами для достижения конечной цели - устойчивого мира в регионе", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В ответ на просьбу Армении EUMA будет проводить регулярное патрулирование и сообщать о ситуации, что расширит понимание Евросоюзом обстановки в регионе. Миссия также будет способствовать посредническим усилиям в рамках процесса под эгидой председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.

Письмо с предложением направить в Армению гражданскую миссию Боррель получил от главы армянского МИДа 27 декабря 2022 года после завершения работы двухмесячной наблюдательной миссии Евросоюза в Нагорном Карабахе.

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