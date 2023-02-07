В ФРГ заявили об угрозе влияния РФ на карабахский конфликт

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) указала на угрозу негативного влияния России на продолжающийся конфликт вокруг Нагорного Карабаха. В Берлине отчетливо замечают "опасения по поводу дестабилизирующего влияния" России, заявила она во вторник, 7 февраля, после встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в столице ФРГ. Усилия Германии по урегулированию ситуации на Южном Кавказе являются "не самоцелью", а предметом общеевропейских интересов, подчеркнула немецкий министр.

Германия поддерживает суверенитет Армении и Азербайджана

Правительство ФРГ считает, что Азербайджан и Россия обязаны предпринять меры для снятия нынешней блокады спорного региона, отметила глава МИД Германии. Бербок указала на принятое в январе решение о создании наблюдательной миссии ЕС, которая должна обеспечить "большую стабильность и, прежде всего, доверие" между Баку и Ереваном. При этом речь идет о конкретных шагах, в частности, о создании телефонной коммуникации между двумя правительствами. При этом представители ФРГ составят значительную часть этой миссии, руководить ею также будет немец, сообщила Бербок.

Она подчеркнула, что Берлин поддерживает "суверенитет и территориальную целостность как Армении, так и Азербайджана", а решение карабахского конфликта не может быть найдено "в одночасье".

В свою очередь Арарат Мирзоян обвинил власти в Баку в "растаптывании" заключенного в ноябре 2020 года соглашения с Арменией. Он заявил о "гуманитарной катастрофе" в Нагорном Карабахе в связи с дефицитом поставок энергии, продовольствия и медикаментов. Кроме того, армянский министр выразил благодарность европейцам за их усилия по урегулированию ситуации на Южном Кавказе.

Блокада Нагорного Карабаха

С середины декабря Азербайджан блокирует Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. Кроме того, Баку запретил использовать аэропорт в Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Без снабжения продовольствием, медикаментами, электричеством, а также без интернета остаются около 120 тысяч жителей региона. Многие международные и гуманитарные организации безуспешно пытались урегулировать ситуацию.

Армения обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском, чтобы добиться от Азербайджана снятия блокады. Азербайджан обратился в Гаагский суд со встречным иском, обвинив Ереван в использовании Лачинского коридора для доставки в Карабах оружия и мин, запрещенных соглашением о перемирии. Армения отвергла эти обвинения.

Многолетний тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах неоднократно перерастал в полноценные боевые действия. Только в сентябре 2022 года с обеих сторон были убиты по меньшей мере 286 человек, прежде чем перемирие, заключенное при посредничестве США, положило конец самым тяжелым вооруженным столкновениям с 2020 года, когда Баку и Ереван в течение шести недель вели настоящую войну. Она унесла более 6500 жизней. Перемирие, заключенное при посредничестве России, обошлось Армении в потерю значительной части территории, которую она контролировала после распада СССР.

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