Блокада Карабаха: что происходит в горячей точке Кавказа

Блокада Лачинского коридора поставила Нагорный Карабах на грань гуманитарной катастрофы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях и лжи. В чем дело и при чем тут РФ - у DW.

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 декабря, после неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На встрече обсуждалась обстановка в Нагорном Карабахе и ситуация с продолжающейся уже более двух недель блокадой Лачинского коридора.

В Петербурге Пашинян заявил, что российские миротворцы потеряли контроль над коридором - единственной дорогой, связывающей Армению и самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). О результатах переговоров Путина и Пашиняна пока ничего не сообщается. Похоже, Новый год жители Нагорного Карабаха встретят в условиях, близких к выживанию.

Экологи с политическими лозунгами

Утром 12 декабря Лачинский коридор перегородили лица, утверждавшие, что они экологи, и пришедшие с азербайджанскими флагами. По их мнению, армяне в Карабахе при попустительстве российских миротворцев незаконно добывают ресурсы и вредят экологии региона. После того, как на территорию НКР не пропустили группу по экологическому мониторингу, протестующие поставили палаточный лагерь и заблокировали дорогу.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев тогда назвал их "активистами гражданского общества". Однако в некоторых из протестующих узнали людей, связанных с госведомствами. Член общественного совета при Минэкологии Азербайджана Махсати Гусейнова выкладывала посты с места проведения акции, будучи ее участницей. Экологические лозунги довольно быстро сменились на политические: "Карабах - это Азербайджан!", "Лучший солдат - азербайджанский солдат!". А меховые шубы на ряде протестующих лишь усилили сомнения в том, что они действительно озабочены вопросами экологии.

В Армении к фактической блокаде Карабаха отнеслись резко отрицательно. Отвечая на вопрос DW, как реагирует на нее азербайджанское общество, политолог, генсек оппозиционного движения "Демократия 1918" Самир Султанов посетовал, что в стране давно нет независимой социологии. "Власти просто продвигают свою цель. Мы не можем понять, как и что думает общество", - добавил политолог.

И сравнил блокаду с сентябрьским обострением конфликта в Карабахе, когда, по его словам, азербайджанцы не знали ничего конкретного о ситуации - ни о военных потерях, ни о том, как и почему вновь начались боестолкновения. По мнению Султанова, власти в Баку пользуются тем, что мир отвлечен на войну в Украине, и пытаются надавить на Армению, что "в конечном счете не принесет мир в регион".

Гуманитарный кризис в Карабахе

Сейчас в самопровозглашенной НКР проживают около 120 тысяч человек. Закрытие Лачинского коридора привело к тому, что они фактически оказались в изоляции. Воздушное и наземное перемещение контролируют военные Азербайджана, российские миротворцы не вступают с ними в конфликт.

24 декабря в Степанакерте собрались жители Нагорного Карабаха и отправились к заблокированному участку дороги, чтобы поговорить с азербайджанцами. По словам карабахской активистки Наринэ Григорян, в разное время число участников шествия колебалось от 5 до 10 тысяч человек. На подходе к лицам, заблокировавшим дорогу, армянскую колонну остановили российские миротворцы, "дабы избежать стычки".

Степанакерт во время обстрела азербайджанскими военными, 9 октября 2020 года Фото: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Пока же НКР практически отрезана от остального мира, что уже сказалось на снабжении самопровозглашенной республики. По словам Григорян, первыми с полок магазинов пропали овощи и фрукты, потом появились проблемы с маслом и яйцами, на которые ввели нормы по продаже в одни руки. "На полках остаются только те продукты, что не пользовались большим спросом", - говорит Григорян. При этом в регионе не было паники, люди не бежали в магазины запасаться товарами впрок, однако сейчас, по выражению Наринэ Григорян, наступает тот момент, когда "будет значительно хуже жить". По оценке активистки, запасов продуктов может хватить не больше, чем на неделю.

Заканчиваются в Карабахе не только продукты питания, но и медикаменты, поскольку нет новых поставок. В столице непризнанной республики Степанакерте нет ресурсов для проведения сложных медицинских операций. 14 декабря в эфире телеканала "Дождь" глава "МИДа" НКР Давид Бабаян говорил о тяжелой ситуации в больницах республики: "Очень много больных, нуждающихся в транспортировке в Ереван в другие медучреждения. Сейчас они просто умирают". Спустя почти две недели появилась информация о том, что удалось вывезти одного тяжело больного человека на вертолете в Ереван и что в НКР смогли въехать несколько автомобилей Красного Креста.

Три дня без газа

Баку, который всегда считал Нагорный Карабах своей территорией, на следующий день после начала блокады Лачинского коридора, 13 декабря, прекратил подачу газа в самопровозглашенную НКР. Госкомпания Аzeriqaz объяснила это неполадками в связи с холодной погодой (ночью в Степанакерте температура падала до нуля градусов) и заверила, что ремонтные работы уже ведутся.

За три дня отсутствия поставок в Карабахе практически остановилось движение автомобилей, так как многие ездят на дешевом газе. Премьер-министр Армении Пашинян на заседании правительства 15 декабря заявил, что "120 тысяч человек взяты фактически в заложники, школы и детские сады вынуждены были прекратить работу". Для описания происходящего премьер даже использовал термин "геноцид".

Де-факто блокада Карабаха вместе с отключением газа вызвала негативную реакцию на Западе, особенно в Евросоюзе, который после вторжения РФ в Украину планирует частично заместить импорт российских энергоносителей азербайджанскими. 16 декабря подача газа в Карабах была возобновлена.

Ереван недоволен ОДКБ

Блокада Лачинского коридора, подчеркивают эксперты, стала новым поводом для недовольства Еревана действиями России, которая, как считают многие в Армении, оказывает недостаточную поддержку своему союзнику по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин Фото: Sergey Guneev/dpa/picture alliance

Москва с этими упреками не согласна. На заседании Совбеза ООН 21 декабря зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что командование российского миротворческого контингента и МИД РФ предпринимают все усилия для скорейшего урегулирования ситуации в Лачинском коридоре, и выразила надежду на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время.

Между тем, по мнению Никола Пашиняна, "ключевой смысл присутствия российских миротворцев (в Карабахе. - Ред.) - не допускать незаконных действий и держать под контролем Лачинский коридор. Этот пункт сегодня фактически не работает". Напомним, что когда в ночь с 12 на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении вспыхнули бои, в ходе которых за три дня, по официальным данным, погибли 204 армянских и 80 азербайджанских военных, Пашинян обратился за помощью в ОДКБ.

Нэнси Пелоси Фото: PHOTOLURE/via REUTERS

В ее уставе записано, что при нападении на одну из стран-участниц соглашения другие участники по просьбе этого государства "незамедлительно предоставляют необходимую помощь, включая военную". Но в ответ на запрос Еревана на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности было решено лишь направить в Армению миссию "для оценки сложившейся обстановки и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности". Зато Ереван вскоре посетила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая публично выразила поддержку Армении.

Недовольство Еревана действиями ОДКБ проявилось и в том, что на ноябрьском саммите этой организации Пашинян не стал подписывать итоговую декларацию, сославшись на то, что союзники не дали "четкой политической оценки" "агрессии" Азербайджана. Отношение многих армянских политиков к ОДКБ обобщил в разговоре с DW председатель организации "Свободный гражданин" Овсер Хуршудян: "Сейчас не очень понятно, зачем этот договор самой Армении".

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