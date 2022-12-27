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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол ПашинянФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

На саммите СНГ Никол Пашинян выдвинул претензии к России

Сергей Куприков
53 мин. назад

На неформальном саммите СНГ премьер-министр Армении выдвинул претензии к России.

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Российские миротворцы утратили контроль над Лачинским коридором, соединяющим самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 27 декабря, президенту России Владимиру Путину во время их двусторонней встречи на неформальном саммите стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.

Пашинян указал на то, что Лачинский коридор, согласно трехстороннему заявлению президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении должен быть под контролем российских миротворцев, являясь их зоной ответственности. Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинском коридору. Однако этот коридор уже почти 20 дней перекрыт, отметил он. Лидер Армении обвинил российских миротворцев в бездействии после фактической блокады дороги азербайджанскими "экологическими активистами", начавшейся 12 декабря.

В Кремле заявили, что делают все необходимое для обеспечения порядка в Нагорном Карабахе. Владимир Путин сообщил, что накануне на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время саммита было обсуждено урегулирование ситуации в регионе. Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта.

"Разногласия", завтрак в музее и кольца в подарок

Неформальный саммит СНГ проходил в Санкт-Петербурге 26–27 декабря. В нем принимали участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В первый день встречи, во время ее открытой части, президент РФ Владимир Путин признал, что между государствами СНГ возникают разногласия, заметив, что главным остается готовность к сотрудничеству. По словам журналиста кремлевского пула из газеты "Коммерсант" Андрея Колесникова, он не ожидал, что речь Путина окажется настолько дежурной, а официальная часть настолько короткой.

Во вторник СМИ сообщили о переговорах Путина и правителя Беларуси Александра Лукашенко в здании Русского музея, которые, по данным белорусских официальных СМИ, длились семь часов. Там же был организован рабочий завтрак. Всем участникам саммита подарили "клубные кольца" с новогодними поздравлениями.

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