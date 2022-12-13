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Лачинский коридор, фото из архива
Лачинский коридор, фото из архиваФото: Stanislav Krasilnikov/Tass/dpa/picture alliance
КонфликтыАрмения

Пашинян созвал Совбез Армении из-за Лачинского коридора

Ольга Лебедева
1 ч. назад

В Ереване заявляют об угрозе гуманитарной катастрофы после того как Азербайджан блокировал коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал Совет безопасности страны на фоне нового обострения в Нагорном Карабахе. На заседании были "обсуждены происходящие в регионе события, в частности, сложившаяся в Лачинском коридоре ситуация", заявила пресс-служба правительства в Ереване.

В тот же день "Совет безопасности" самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики(НКР) обратился к командованию российских миротворческих сил и заявил о недопустимости блокировки Азербайджаном Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией.

Ереван - об угрозе гуманитарной катастрофы

МИД Армении заявил, что закрытие Лачинского коридора может привести к широкомасштабной гуманитарной катастрофе. "Подчеркиваем необходимость задействования международных механизмов по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и с этой целью в скором времени начнем консультации с международными партнерами", - заявили в ведомстве. В Ереване заявили, что целью Баку является "отрезать Нагорный Карабах от Армении и от всего внешнего мира".

"Данная ситуация противоречит 6-му пункту трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому, Лачинский коридор находится под контролем миротворческого контингента России, и Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору. Таким образом, Азербайджан грубо нарушает международные обязательства", - указывается далее в заявлении.

Утром 12 декабря азербайджанские силы перекрыли автотрассу из Нагорного Карабаха в Армению, сообщает "Интерфакс". В тот же день Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность обеспечения бесперебойной связи по Лачинскому коридору между Арменией и Нагорным Карабахом, а также обсудил шаги со стороны российского миротворческого контингента, заявили в Ереване.

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