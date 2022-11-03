История Маши из Нагорного Карабаха, живущей в Германии

В немецких кинотеатрах в прокат выходит фильм Полы Бек "Русский - тот, кто любит березы", снятый по роману немецкой писательницы Ольги Грязновой. Это история о горе, потере, дружбе и любви, бегстве и возвращении к себе.

Режиссер Пола Бек (Pola Beck) и сценарист Буркхардт Вундерлих (Burkhardt Wunderlich) экранизировали одноименный дебютный роман Ольги Грязновой "Русский - тот, кто любит березы" (Der Russe ist einer, der Birken liebt), который вышел в 2012 году и собрал восторженные отзывы и множество наград.

Главная героиня Маша Коган (в исполнении актрисы Айлин Тезель (Aylin Tezel) - бескомпромиссная и стремительная, но совершенно растерянная глубоко внутри. Она - начинающая переводчица, отличница в учебе и свободно говорит на пяти языках, но резко замолкает, когда речь заходит о ее прошлом. Из романа мы знаем, что в детстве она эмигрировала в Германию из Азербайджана, спасаясь от конфликта в Нагорном Карабахе. Маша - еврейка, ее родной язык - русский, гражданство - немецкое. Но о том, что она пережила в детстве, Маша ни с кем не говорит. Кстати, в фильме, в отличие от романа, сознательно не делается акцент на прошлом героини, а фокус в развитии характера смещен на настоящее.

Так, любимые друзья Маши сегодня - из разных стран и культур, непохожие и уникальные. Они поддерживают друг друга, а вся их жизнь кажется такой понятной и простой. Все меняется, когда Маша съезжается со своим парнем по имени Элиас. Внезапно случается трагедия: он погибает от казавшейся безобидной спортивной травмы. Маша даже не успевает проститься с любимым. В попытке убежать от себя и своей боли она садится в самолет и улетает, чтобы с головой окунуться в новую жизнь. А главное, чтобы в конце понять, что от себя не убежишь...

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Постер к фильму "Русский - тот, кто любит березы"

В фильме перемешано прошлое и настоящее, а повествование прыгает между городами и рассыпается на воспоминания главной героини: зритель оказывается то в немецком Кельне, то в израильском Тель-Авиве. Но вдруг все фрагменты из фильма, и образа Маши Коган, подобно стеклышкам в калейдоскопе, собираются воедино. Удивительно прекрасным видеорядом, снятым оператором Хуаном Сармьенто (Juan Sarmiento), лишь сильнее подчеркиваются горе и боль Маши. Красота на экране словно визуализирует все ее утраты и потери.

Кадр из фильма "Русский - тот, кто любит березы" Фото: Port au Prince Pictures/Juan Sarmiento G.

Сила, уязвимость и гнев Маши - это основа фильма. Актерская работа Айлин Тезель сближает нас с ее героиней, заставляет сочувствовать и сопереживать. Ее игра очень эмоциональна, и Тезель талантливо показывает не только твердость характера Маши, но и ее мягкость, способность любить и страх довериться и открыть всю себя.

Режиссер Пола Бек словно "разрешает" героине горевать и проявлять свои эмоции по максимуму, словом, быть такой, какими мы традиционно привыкли видеть не женские, а мужские персонажи. Фильм фактически ломает шаблон привычного нам образа молчаливо скорбящей женщины.

Фильм о поиске пути к себе

Режиссер Пола Бек Фото: Kasimir Bordasch

О том, что послужило источником вдохновения, трудностях и эмоциях Пола Бек рассказала DW в интервью:

Пола Бек: Больше всего меня вдохновила главная героиня, Маша. Она очаровала меня тем, что может по-разному любить и в то же время пытается спасти себя через привязанность к другим. Меня также вдохновил юмор романа и то, как Ольга Грязнова остроумно и ярко описывает историю молодой энергичной женщины и ее мультикультурного круга друзей. Мне захотелось перенести на экран жажду героев к жизни и рассказать о поколении молодых людей-космополитов, которые находятся в постоянном поиске, но нигде не чувствуют себя дома.

- Какая эмоция двигала вами?

- Меня тронуло то, как Маша, несмотря на потери, сумела вернуться к жизни. А еще я хотела рассказать о преодолении горя и стремлении к установлению глубоких отношений с другими людьми.

- Были ли трудности?

- Если говорить о работе с актерами и съемочной группой, то это были одни из лучших съемок в моей жизни. Но мы работали во время двух локдаунов, которые были как в Германии, так и в Израиле. Например, за день до отъезда из Германии мы даже не знали, попадем ли мы в Израиль. Но в итоге все получилось.

Фильм Полы Бек "Русский - тот, кто любит березы" ("Der Russe ist einer, der Birken liebt") выходит на экраны кинотеатров Германии 3 ноября.

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