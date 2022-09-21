Пелоси в Ереване: отвернулись ли США от Азербайджана?

Резкие высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в адрес Азербайджана породили версии, что отношения Вашингтона и Баку трещат по швам. По мнению экспертов, все не так плохо.

Недавний визит спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси в Ереван и озвученная ею критика в адрес Азербайджана вызвала не только ожидаемое недовольство официального Баку, но и замешательство среди наблюдателей.

Демарш Пелоси

До сих пор двусторонние отношения были, по оценкам экспертов, скорее хорошими, чем нейтральными (хотя Госдеп регулярно и "выражал обеспокоенность", когда в Азербайджане власти предпринимали шаги по подавлению оппозиции). Кроме того, США, наряду с Францией и Россией, до недавнего времени являлись сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Означает ли визит в Армению и заявления Пелоси, что политика Вашингтона в отношении Баку меняется? Опрошенные DW аналитики так не считают, предупреждая, что не стоит недооценивать случившееся.

Армянский город Варденис после обстрелов азербайджанскими военными, 14 сентября 2022 года Фото: Alexander Patrin/Tass/dpa/picture alliance

Напомним, что 18 сентября 2022 года, прибыв с визитом в Ереван, Нэнси Пелоси заявила, что "мы от имени Конгресса" осуждаем "незаконные и смертоносные атаки Азербайджана", которые ставят под угрозу перспективу выполнения мирных соглашений, а также "посягательства на суверенитет Армении".

Таким образом, она фактически возложила на Азербайджан ответственность за кровавые столкновения на армяно-азербайджанской границе 13 сентября, которые в Баку назвали "ответом на "широкомасштабную провокацию" со стороны Еревана", а в Армении - вторжением со стороны Азербайджана.

Все дело в выборах Конгресс. Или не только в них?

В Азербайджане обвинения Пелоси вызвали шквал негодования в обществе и СМИ, а МИД назвал их "безосновательными и несправедливыми". Официальная версия азербайджанской стороны такова: Пелоси просто пытается завоевать симпатии армянского лобби в США накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 8 ноября.

В Баку заявления Нэнси Пелоси вызвали сильное недовольство Фото: picture-alliance/dpa/D. Tanecek

С таким объяснением согласны и многие политологи в Баку. По их словам, Пелоси и вообще Демократическая партия "играют на эмоциях" избирателей (в этом контексте упоминается и посещение Пелоси Тайваня), и эти внутриполитические трюки не имеют ничего общего с внешней политикой США. Но все же дело не только в выборах, полагает политический аналитик Ахмед Алили, есть и другие причины: "После 44-дневной (Второй карабахской. - Ред.) войны США оказались в стороне от разрешения этого конфликта, потеряли возможность влиять на события и стараются вернуть его любыми способами".

А его коллега Ильгар Велизаде опасается, что стремление Вашингтона использовать Армению в ходе его конфронтации с Россией и Китаем может дорого обойтись региону: "Если США удастся разыграть армянскую карту, это может превратить в арену военного противостояния также Азербайджан, Грузию, Турцию. Для нашего региона это чревато серьезным уроном и весьма сомнительными дивидендами. Оно нам надо? Нет, конечно".

Оба эксперта отмечают, что из-за "несдержанности" Пелоси азербайджанское общество теперь до глубины души обижено на США, что может привести к отчуждению и помешать культурному сближению Баку с Западом в столь важный исторический момент.

Газа у Баку недостаточно

Политсоветник фракции социал-демократов в Европарламенте Эльдар Мамедов не согласен с тем, что заявления Нэнси Пелоси объясняются исключительно "корыстными" предвыборными целями. По его мнению, сказанное ею вполне вписывается в занимаемую и декларируемую США позицию поддержки демократий против автократий. Другое дело, что прежде Вашингтон, по словам Мамедова, не позволял себе столь резкой и однозначной критики Баку, а теперь вдруг позволил, и, вероятно, это означает, что Азербайджан в глазах США слишком уж "перегнул палку".

По оценкам наблюдателей, один из основных козырей Баку, позволяющих ему надеяться, что Запад ни при каких обстоятельствах не пойдет против Азербайджана, - это экспорт газа, в котором сейчас остро нуждается Европа на фоне резкого уменьшения поставок из России. Но, по мнению Мамедова, значимость этого фактора несколько преувеличена: "Объемы газа, которые может предложить Баку, никак не смогут компенсировать российские. К тому же поставки азербайджанского газа еще только планируются. А значит, идти на попятную, чтобы задобрить Ильхама Алиева, закрывая глаза на нарушения прав человека его режимом, и на конфликт с Арменией не имеет (для Запада. - Ред.) никакого смысла".

Тем не менее опрошенные DW эксперты сходятся в том, что кардинально отношения Вашингтона и Баку не испортятся - хотя бы потому, что США не станут сами осложнять для себя расклад в регионе, когда можно, наконец, вывести его из-под влияния России.

Энтони Блинкен Фото: Raquel Cunha/REUTERS

Косвенным подтверждением такого прогноза служит встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, состоявшаяся в Нью-Йорке 20 сентября. И хотя ничего существенного в ходе этих переговоров сказано не было, аналитики их восприняли как свидетельство того, что США намерены вернуть себе роль посредника в урегулировании конфликта в Карабахе. Блинкен призвал своих собеседников вновь встретиться еще до конца сентября.

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