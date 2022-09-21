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Нэнси Пелоси в ходе визита в Ереван, 18 сентября 2022 года
Нэнси Пелоси в ходе визита в Ереван, 18 сентября 2022 годаФото: PHOTOLURE/via REUTERS
КонфликтыАзербайджан

Пелоси в Ереване: отвернулись ли США от Азербайджана?

Ника Мусави
51 мин. назад

Резкие высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в адрес Азербайджана породили версии, что отношения Вашингтона и Баку трещат по швам. По мнению экспертов, все не так плохо.

https://www.dw.com/ru/pelosi-raskritikovala-baku-otvernulis-li-ssa-ot-azerbajdzana/a-63190648

Недавний визит спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси в Ереван и озвученная ею критика в адрес Азербайджана вызвала не только ожидаемое недовольство официального Баку, но и замешательство среди наблюдателей.

Демарш Пелоси

До сих пор двусторонние отношения были, по оценкам экспертов, скорее хорошими, чем нейтральными (хотя Госдеп регулярно и "выражал обеспокоенность", когда в Азербайджане власти предпринимали шаги по подавлению оппозиции). Кроме того, США, наряду с Францией и Россией, до недавнего времени являлись сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Означает ли визит в Армению и заявления Пелоси, что политика Вашингтона в отношении Баку меняется? Опрошенные DW аналитики так не считают, предупреждая, что не стоит недооценивать случившееся.

Армянский город Варденис после обстрелов азербайджанскими военными, 14 сентября 2022 года
Армянский город Варденис после обстрелов азербайджанскими военными, 14 сентября 2022 годаФото: Alexander Patrin/Tass/dpa/picture alliance

Напомним, что 18 сентября 2022 года, прибыв с визитом в Ереван, Нэнси Пелоси заявила, что "мы от имени Конгресса" осуждаем "незаконные и смертоносные атаки Азербайджана", которые ставят под угрозу перспективу выполнения мирных соглашений, а также "посягательства на суверенитет Армении".

Таким образом, она фактически возложила на Азербайджан ответственность за кровавые столкновения на армяно-азербайджанской границе 13 сентября, которые в Баку назвали "ответом на "широкомасштабную провокацию" со стороны Еревана", а в Армении - вторжением со стороны Азербайджана.

Все дело в выборах Конгресс. Или не только в них?

В Азербайджане обвинения Пелоси вызвали шквал негодования в обществе и СМИ, а МИД назвал их "безосновательными и несправедливыми". Официальная версия азербайджанской стороны такова: Пелоси просто пытается завоевать симпатии армянского лобби в США накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 8 ноября.

Вид на Баку
В Баку заявления Нэнси Пелоси вызвали сильное недовольствоФото: picture-alliance/dpa/D. Tanecek

С таким объяснением согласны и многие политологи в Баку. По их словам, Пелоси и вообще Демократическая партия "играют на эмоциях" избирателей (в этом контексте упоминается и посещение Пелоси Тайваня), и эти внутриполитические трюки не имеют ничего общего с внешней политикой США. Но все же дело не только в выборах, полагает политический аналитик Ахмед Алили, есть и другие причины: "После 44-дневной (Второй карабахской. - Ред.) войны США оказались в стороне от разрешения этого конфликта, потеряли возможность влиять на события и стараются вернуть его любыми способами".

А его коллега Ильгар Велизаде опасается, что стремление Вашингтона использовать Армению в ходе его конфронтации с Россией и Китаем может дорого обойтись региону: "Если США удастся разыграть армянскую карту, это может превратить в арену военного противостояния также Азербайджан, Грузию, Турцию. Для нашего региона это чревато серьезным уроном и весьма сомнительными дивидендами. Оно нам надо? Нет, конечно".

Оба эксперта отмечают, что из-за "несдержанности" Пелоси азербайджанское общество теперь до глубины души обижено на США, что может привести к отчуждению и помешать культурному сближению Баку с Западом в столь важный исторический момент.

Газа у Баку недостаточно

Политсоветник фракции социал-демократов в Европарламенте Эльдар Мамедов не согласен с тем, что заявления Нэнси Пелоси объясняются исключительно "корыстными" предвыборными целями. По его мнению, сказанное ею вполне вписывается в занимаемую и декларируемую США позицию поддержки демократий против автократий. Другое дело, что прежде Вашингтон, по словам Мамедова, не позволял себе столь резкой и однозначной критики Баку, а теперь вдруг позволил, и, вероятно, это означает, что Азербайджан в глазах США слишком уж "перегнул палку".

По оценкам наблюдателей, один из основных козырей Баку, позволяющих ему надеяться, что Запад ни при каких обстоятельствах не пойдет против Азербайджана, - это экспорт газа, в котором сейчас остро нуждается Европа на фоне резкого уменьшения поставок из России. Но, по мнению Мамедова, значимость этого фактора несколько преувеличена: "Объемы газа, которые может предложить Баку, никак не смогут компенсировать российские. К тому же поставки азербайджанского газа еще только планируются. А значит, идти на попятную, чтобы задобрить Ильхама Алиева, закрывая глаза на нарушения прав человека его режимом, и на конфликт с Арменией не имеет (для Запада. - Ред.) никакого смысла".

Тем не менее опрошенные DW эксперты сходятся в том, что кардинально отношения Вашингтона и Баку не испортятся - хотя бы потому, что США не станут сами осложнять для себя расклад в регионе, когда можно, наконец, вывести его из-под влияния России.

Энтони Блинкен
Энтони БлинкенФото: Raquel Cunha/REUTERS

Косвенным подтверждением такого прогноза служит встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, состоявшаяся в Нью-Йорке 20 сентября. И хотя ничего существенного в ходе этих переговоров сказано не было, аналитики их восприняли как свидетельство того, что США намерены вернуть себе роль посредника в урегулировании конфликта в Карабахе. Блинкен призвал своих собеседников вновь встретиться еще до конца сентября.

Смотрите также:

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку

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