Власти НКР: Блокада Карабаха Азербайджаном вызвала кризис

Нагорный Карабах все ближе к гуманитарной катастрофе, и власти непризнанной республики ищут максимум международного внимания, стремясь при этом не сердить Кремль, в отличие от премьера Армении.

Блокада Лачинского коридора в Нагорном Карабахе со стороны граждан Азербайджана, которые называют себя экологическими активистами, в течение последнего месяца привела к масштабному экономическому и гуманитарному кризису в регионе - об этом 12 января на брифинге рассказали представители руководства самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Лачинский коридор - единственная дорога, связывающая Армению и НКР, с 12 декабря прошлого года ее перегородили люди с азербайджанскими флагами, заверяющие, что являются экологами-активистами.

Закрытие Лачинского коридора со стороны этих азербайджанских граждан, которые помимо экологических выдвигают и политические требования ("Карабах - это Азербайджан!"), привело к изоляции жителей непризнанного региона: воздушное и наземное перемещение контролируют военные Азербайджана, а российские миротворцы, которые должны обеспечить движение по Лачинскому коридору, не мешают фактической блокаде Карабаха.

Дефицит примерно всего: от продуктов до антибиотиков

Практически отрезанными от мира оказались, по оценкам руководства НКР, около 120 тысяч жителей региона, который они сами называют Арцах. У этих людей на сегодняшний день не хватает самого необходимого, говорят представители Степанакерта: товары первой необходимости закончились еще в начале блокады, в магазинах пустые полки, не хватает детского питания, обезболивающих и антибиотиков. Власти самопровозглашенной республики не исключают начала выдачи продуктов питания по талонам или карточкам.

Степанакерт во время обстрелов, 9 октября 2020 года Фото: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Ограничено и медицинское обслуживание, многие операции были отменены, так как их можно провести только на территории Армении, но доставить туда пациентов сегодня невозможно, указывают представители региона. В Карабахе совершаются "масштабные и систематические нарушения прав человека", а блокада представляет собой "преступление против человечности", подчеркнул на брифинге, который прошел 12 января в смешанном режиме - с физическим и онлайн-присутствием журналистов, - омбудсмен самопровозглашенной НКР Гегам Степанян.

Варданян обвиняет Баку в "тактике салями"

Рубен Варданян, известный предприниматель, сегодня возглавляющий правительство самопровозглашенной НКР, в свою очередь, отметил, что власти соседнего Азербайджана "отказываются признавать реальность" трагедии Карабаха и того, что нарушены права десятков тысяч человек на свободное передвижение, на образование и здравоохранение

Варданян прокомментировал сообщения о том, что по дороге в течение месяца смогли проследовать порядка 400 автомобилей - власти в Баку считают это количество достаточным. "До блокады это число было вдвое больше", - заметил Варданян. Тем не менее Варданян, который осенью прошлого года переехал в Карабах и отказался от гражданства России, добавил, что у жителей НКР "есть моральный настрой - мы защищаем наши права и нашу землю". По его выражению, "единственный путь - жить здесь".

Нагорный Карабах, согласно международно признанным границам, является частью территории Азербайджана, однако по итогам непризнанного референдума в самом регионе в 1991 году, а затем войны 1992-1994 годов между Арменией и Азербайджаном карабахские армяне взяли под контроль регион и настаивают на своем праве на эти земли.

После так называемой второй карабахской войны осенью 2020 года Баку и Ереван подписали мирное соглашение 9 ноября, но стороны обвиняют друг друга в его нарушениях. "Азербайджанская сторона использует тактику салями, отрезая по кусочку, ежемесячно нарушая соглашения. Были и человеческие жертвы, и захват территории, хотя в соглашении говорится, что линии соприкосновения не должны пересматриваться", - пояснил Варданян.

"Я не буду критиковать российских миротворцев!"

На фоне последнего витка ухудшения отношений между Арменией и Россией огромное число вопросов на пресс-конференции, последовавшей за брифингом, касалось роли российских миротворцев в Лачинском коридоре. По договоренностям от 9 ноября 2020 года именно миротворческий контингент должен контролировать эту дорогу. В то время как армянский премьер Никол Пашинян открыто критиковал миротворцев на текущей неделе, заявив, что миссия не выполняет взятые обязательства, представители Степанакерта высказывались куда более осторожно.

Рубен Варданян (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/V. Astapkovich

Присутствие российских миротворцев "сдерживает азербайджано-турецкий тандем по части финализации их намерений по захвату Арцаха", уточнил недавно назначенный главой МИД самопровозглашенной республики Сергей Казарян. По его словам, дискредитация российского миротворческого контингента только на руку Баку. Рубен Варданян отказался комментировать критические заявления Пашиняна о миротворцах из России.

Миротворческому контингенту, по словам главы правительства НКР, не хватает численности и полномочий, но "если бы их не было, мы были в более тяжелой ситуации". Мы сотрудничаем с миротворцами во всем, чтобы найти выход из ситуации, добавил Варданян. В какой-то момент, отвечая на повторные вопросы журналистов, он так дал исчерпывающий ответ: "Я не буду критиковать российских миротворцев!".

Азербайджан защищает блокаду Лачинского коридора

Судя по заявлениям официальных лиц из Степанакерта, переговоры с Азербайджаном ограничены лишь выяснениями "технических вопросов", но не могут помочь решить проблему самой блокады. Надежды самопровозглашенная республика поэтому связывает с верой в собственные силы и вниманием международного сообщества.

Джейхун Байрамов Фото: Russian Foreign Ministry Press Office/Tass/imago images

В Баку давление на Карабах считают обоснованным. Лачинский коридор используется "для военных провокаций, включая незаконную транспортировку и установку мин, незаконную экономическую деятельность и разграбление природных ресурсов Азербайджана, а также для незаконного пересечения гражданами третьих стран", заявил 10 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Блокадой имеющее место перекрытие дороги глава азербайджанского МИДа не считает, утверждая, что по ней ежедневно проезжает большое количество машин международных гуманитарных организаций.

Эксперты: Возможности Еревана сужаются

10 января стало известно, что Армения, все более сильно недовольная действиями Москвы в урегулировании конфликта на Южном Кавказе, отказалась проводить в 2023 году на своей территории совместные военные учения в рамках ОДКБ. Премьер Пашинян также не исключил, что по истечении мандата миротворческого контингента России в 2025 году Ереван может обратиться в Совбез ООН для направления в Нагорный Карабах многонациональной миротворческой миссии.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе, декабрь 2020 года Фото: Alexander Ryumin/TASS/dpa/picture alliance

Блокада Карабаха показала, что "общих интересов в военно-политических вопросах между Россией и другими странами-членами ОДКБ и Арменией не существует", заметил в интервью DW директор Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. Но учения ОДКБ - только "фоновое явление", а главная причина разногласий между Ереваном и Москвой - это именно блокада Лачинского коридора, уверен российский журналист и аналитик Центра Карнеги Кирилл Кривошеев.

"Я неоднократно говорил, что, на мой взгляд, нужно винить не военнослужащих, которые просто подчиняются своему начальству и действуют в той правовой рамке, которая есть, а дипломатов, которые подготовили такую правовую рамку", - полагает Кривошеев. У миротворцев, по его словам, нет полномочий для урегулирования ситуации, "хотя вроде бы они туда приехали с кучей боевого оружия, что тоже парадокс. Боевое оружие есть, а никаких правил, как его применять, - нет".

Блокада Карабаха сузила политические возможности Еревана в урегулировании территориального конфликта с Баку, убежден главный редактор издания "Кавказский узел" Григорий Шведов. "Блокада ясно показывает, что если он отказывается подписывать декларацию (Никол Пашинян 23 ноября 2022 года отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ. - Ред.) и думает, что этот отказ как-то подтолкнет Москву, и ОДКБ вслед за Москвой, к более решительным действиям, то нет, не подтолкнул. Ситуация ухудшилась и стала чудовищно плохой в первую очередь для конкретных людей, живущих в Карабахе", - констатирует Шведов.

По его мнению, сегодня премьер Пашинян не может разыграть "карабахскую карту" как раньше, когда предлагал помощь тем, кто хотел уехать из НКР. "Пашиняну, конечно, сейчас сложнее, потому что теперь он не может предлагать кому-то, кто боится там жить, уехать. Они просто физически не могут этого сделать", - резюмировал Григорий Шведов.

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