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Степанакерт, столица Нагорного Карабаха, после обстрела 4 октября 2020 года
Степанакерт, столица Нагорного Карабаха, после обстрела 4 октября 2020 годаФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыАрмения

Правительство Нагорного Карабаха возглавил бывший россиянин

Анна Мельникова
1 ч. назад

Миллиардера Рубена Варданяна назначили государственным министром непризнанной Республики Арцах (Нагорного Карабаха). Два месяца назад он отказался от гражданства России.

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Миллиардер, инвестор и соучредитель московской школы управления "Сколково" Рубен Варданян назначен государственным министром непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) . Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщается на сайте президента НКР Араика Арутюняна.

Варданян будет координировать работу девяти министерств, в том числе здравоохранения, юстиции, иностранных дел, финансов и экономики. В сентябре он объявил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Нагорный Карабах как гражданин Армении. Деловое издание Forbes в 2022 году оценило состояние Варданяна в 1,3 млрд долларов США.

Конфликт в Нагорном Карабахе

В сентябре 2022 года  многолетний конфликт вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в очередной раз обострился: Ереван обвинил Баку в обстрелах приграничных сел. Азербайджан заявил, что армяне устроили "масштабную диверсию". В результате столкновений погибли более 280 человек, прекратить огонь удалось при посредничестве США. В середине октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрили создание гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Нагорном Карабахе. Она рассчитана на два месяца и предполагает участие 40 государств.

В конце октября по итогам трехсторонней встречи с участием России Ереван и Баку "договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения" в Нагорном Карабахе.

Смотрите также:

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