Евросоюз направит "гражданскую миссию" в Армению

Миссия, задача которой помочь Армении в делимитации границы с Азербайджаном, начнет свою работу в октябре и продлится максимум два месяца. Ее целью в том числе является укрепление доверия между сторонами.

Европейский Союз направит "гражданскую миссию" в Армению для оказания помощи в делимитации границ с Азербайджаном. Об этом было объявлено в пятницу, 7 октября, в Праге, после продолжавшейся несколько часов встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Франции Эмманюэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Как отмечается в заявлении, сделанном после переговоров, миссия начнет свою работу в октябре и продлится максимум два месяца. Ее целью "является укрепление доверия и... вклад в работу пограничных комиссий", - отмечается в документе. В нем также указывается, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность уставу ООН и "Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга".

Москва теряет влияние в регионе?

Многолетний тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах неоднократно перерастал в полноценные боевые действия. Только в прошедшем месяце с обеих сторон были убиты по меньшей мере 286 человек, прежде чем перемирие, заключенное при посредничестве США, положило конец самым тяжелым вооруженным столкновениям с 2020 года, когда Баку и Ереван в течение шести недель вели настоящую войну. Она унесла более 6500 жизней. Перемирие заключенное при посредничестве России, обошлось Армении в потерю значительной части территории, которую она контролировала после распада СССР.

Начав войну в Украине Москва, похоже, потеряла интерес к региону и влияние в нем, указывает агентство AFP. В этой ситуации США и ЕС берут на себя ведущую роль в посредничестве в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

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