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Рубен Варданян
Рубен ВарданянФото: picture-alliance/dpa/V. Astapkovich
ПолитикаАрмения

Соучредитель школы "Сколково" откажется от гражданства РФ

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Рубен Варданян решил отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах как гражданин Армении.

https://www.dw.com/ru/soucreditel-skoly-skolkovo-otkazetsa-ot-grazdanstva-rf/a-62998974

Соучредитель московской школы управления "Сколково", миллиардер, предприниматель Рубен Варданян решил отказаться от гражданства РФ и переехать в Нагорный Карабах как гражданин Армении. О переменах в своей жизни бизнесмен рассказал в видеооролике, размещенном на YouTube в четверг, 1 сентября.

По словам Рубена Варданяна, решение далось ему "очень непросто". При этом инвестор заявил, что осознает, какие риски "на себя берет".

Варданян заявил, что благодарен России, потому что в этой стране состоялся как бизнесмен. Предприниматель также отметил, что в последнее время у многих жителей Нагорного Карабаха появилась апатия и ощущение, что они "никому не нужны". "Считаю, что это неприемлемо", - указал он, призвав помогать местным жителям.

Forbes оценил состояние бизнесмена в 1 млрд долларов

Свои активы в РФ Рубен Варданян пообещал передать в управление партнерам и в семейный фонд.

В 2021 году журнал Forbes оценил состояние бизнесмена в 1 млрд долларов, инвестор занимал 116-ю строчку в списке 200 богатейших людей России.

Один из создателей "Тройки Диалог"

В 1991 году вместе с американцем Петером Дерби он создал инвестиционную компанию "Тройка Диалог". В сентябре 2019 года структуры Анатолия Чубайса продали компании Варданяна долю в бизнес-центре "Романов двор".

Журналисты международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) в 2019 году рассказали о схеме отмывания денег "Тройка-прачечная", созданной при участии "Тройки Диалог". Она позволяла коррупционерам и людям, связанным с организованной преступностью, на протяжении многих лет уклоняться от уплаты налогов и утаивать имущество за границей, уверены расследователи.

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