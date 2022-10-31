По итогам переговоров Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи Ереван и Баку договорились воздерживаться от применения силы. Мирного договора пока нет. Из итогового заявления изъяли часть пунктов.

Армения и Азербайджан по итогам переговоров в Сочи "договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения". Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Кремля в понедельник, 31 октября, после трехсторонней встречи. В ней принимали участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин.

Стороны заявили о готовности решать все проблемные вопросы на основе взаимного признания суверенитета и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Кроме того, было обращено внимание "на важность активной подготовки к заключению мирного договора" между Азербайджаном и Арменией "в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе", указали в пресс-службе Кремля.

В ходе встречи был отмечен ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания и в стабилизацию обстановки в регионе. Наконец, решено запустить трехсторонние межпарламентские контакты в целях укрепления двустороннего доверия.

Мирного договора между Баку и Ереваном пока нет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Сочи выразил мнение, что достичь нормализации отношений между Баку и Ереваном можно было бы на основе пяти базовых принципов.

В марте Баку передал Еревану предложения, содержащие пять параметров. Речь идет о взаимном признании государствами суверенитета, подтверждении отсутствия территориальных претензий, отказе от угроз применения силы, демаркации границ и возобновлении транспортных и других коммуникаций.

"Думаю, что на этой основе можно достичь нормализации", - отметил азербайджанский лидер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь указал: "Хочу еще раз подчеркнуть - по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений (между Баку и Ереваном. - Ред.)".

Часть пунктов изъяли из итогового заявления

Не все из того, что предварительно согласовали на экспертном уровне, было внесено в итоговый документ. Часть пунктов из заранее подготовленного текста были изъяты. При этом Путин отметил, что если эти вопросы "до сих пор не урегулированы", то, на его взгляд, "не нужно заострять на них внимание прессы". "Нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон", - заявил российский лидер.

Переговоры продолжались около шести часов.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном

Продолжающийся несколько десятилетий конфликт Еревана и Баку вокруг Нагорного Карабаха вновь обострился в середине сентября. По версии Минобороны Армении, Азербайджан в ночь на 13 сентября начал обстрелы в направлении приграничных населенных пунктов Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. В Баку обвинили Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. В результате с обеих сторон погибли более 280 человек, после этого при посредничестве США была достигнута договоренность о прекращении огня.

В начале октября во время встречи с представителями более 40 европейских стран в Праге премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрили создание гражданской наблюдательной миссии ЕС. Посредниками в урегулировании конфликта выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Наблюдательная миссия предполагает участие до 40 дипломатов и рассчитана на два месяца, 17 октября сообщил о решении Совета ЕС Жозеп Боррель.

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