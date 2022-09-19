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Разрушения в Армении в ходе обострившегося конфликта с Азербайджаном
Разрушения в Армении в ходе обострившегося конфликта с АзербайджаномФото: Alexander Patrin/Tass/dpa/picture alliance
ПолитикаАрмения

Блинкен призвал Алиева соблюдать перемирие с Арменией

Александра Иванова
1 ч. назад

В беседе с президентом Азербайджана госсекретарь США призвал его решать все споры с Арменией путем мирных переговоров.

https://www.dw.com/ru/blinken-prizval-alieva-sobludat-peremirie-s-armeniej/a-63166695

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время беседы с президентом Азербайджана призвал того придерживаться режима прекращения огня в приграничном конфликте с Арменией, отвести войска и работать над решением всех важных споров с Ереваном путем мирных переговоров, указывает в воскресенье, 18 сентября, пресс-служба Госдепа США.

О том, что Ереван и Баку договорились о перемирии с вечера 14 сентября, сообщил Совбез Армении, отметив, что какого-либо документа или договоренности с Азербайджаном на эту тему в письменном виде не существует.

Конфликт Армении и Азербайджана

Конфликт Армении и Азербайджана в очередной разобострился в ночь на 13 сентября. По версии Минобороны Армении, Азербайджан начал обстрелы в направлении приграничных населенных пунктов Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. В Баку же обвинили Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в результате столкновений на армяно-азербайджанской границе погибли более 100 армянских военных. Наследующий день, 15 сентября, министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в боях на границе с  Арменией 12-14 сентября, с именами 71 военнослужащего.

Пелоси о конфликте между Арменией и Азербайджаном

18 сентября председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелосив ходе своего визита в Армению заявила, что осуждает "незаконные и смертоносные атаки Азербайджана" на приграничную территорию Армении.

В тот же день в Ереване несколько сотен демонстрантов вышли на улицы с требованием выходаАрмении из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). По мнению протестующих, организация не приняла никаких мер для предотвращения атак против Армении со стороны Азербайджана.

Ранее, 14 сентября, несколько тысяч человек в Ереване потребовали отставки Пашиняна, опасаясь, что он может отказаться от претензий Армении на территорию Нагорного Карабаха.

 Смотрите также:

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку

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