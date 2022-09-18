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КонфликтыАзербайджан

Баку раскритиковал заявления Нэнси Пелоси как "неприемлемые"

Жан Рофе
18 мин. назад

"Безосновательные и несправедливые" обвинения Нэнси Пелоси в адрес Баку наносят удар по усилиям, направленным на нормализацию отношений с Ереваном, заявило министерство иностранных дел Азербайджана.

https://www.dw.com/ru/azerbajdzan-raskritikoval-zaavlenia-pelosi-kak-nepriemlemye/a-63163823

Азербайджан раскритиковал слова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о том, что Баку начал пограничный конфликт с Арменией. В заявлении азербайджанского МИДа, опубликованном в воскресенье, 18 сентября, говорится, что "необоснованные и несправедливые обвинения, выдвинутые Пелоси против Азербайджана, неприемлемы".

"В целом Пелоси известна как проармянски настроенный политик, и присутствие в составе ее делегации проармянских членов Конгресса является тому свидетельством", - подчеркнул азербайджанский МИД, добавив, что Пелоси использует визит в Армению "для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США" в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Высказывание Пелоси - это "серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, считают в Баку.  "Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию напряженности", - говорится в документе.

Баку подтвердил свою позицию, согласно которой боевые действия стали результатом "крупномасштабной военной провокации" со стороны Армении. Ереван эту версию отвергает.

Пелоси осудила "незаконные атаки" Азербайджана на Армению

Пелоси, которая 17 сентября вечером прибыла с трехдневным визитом в Армению, решительно осудила "незаконные и смертоносные атаки Азербайджана" на приграничную территорию Армении, сообщает Reuters. "Мы от имени Конгресса решительно осуждаем эти атаки, которые ставят под угрозу перспективу выполнения мирных соглашений", - подчеркнула она в ходе совместной пресс-конференции в Ереване с главой национального собрания Армении Аленом Симоняном, назвав атаку "посягательством на суверенитет Армении".

Боевые действия, по словам Пелоси, "были инициированы Азербайджаном, и это должно быть признано". Как отмечает Reuters, такое возложение вины за конфликт на одну из сторон выходит за рамки публичной позиции Государственного департамента США, который ранее призывал к прекращению огня, но не называл ответственных за обострение.

Симонян в свою очередь поблагодарил США за посредничество в вопросе прекращения огня на границе с Азербайджаном. Обострение на армяно-азербайджанской границе началось в ночь на 13 сентября. В результате боев погибли более 230 человек. В ночь на 15 сентября стороны достигли договоренности о перемирии.

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