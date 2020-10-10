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МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики.

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Контекст

Дым в районе столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики

Евросоюз готов предоставить гумпомощь Армении и Азербайджану

Евросоюз готов предоставить гумпомощь Армении и Азербайджану

ЕС выделил на помощь мирным жителям Нагорного Карабаха почти 1 млн евро, заявил глава европейской дипломатии.
Общество13 ноября 2020 г.
Дым около столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики

Карабах: встреча в Женеве не принесла прорыва

Карабах: встреча в Женеве не принесла прорыва

Диалог министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Женеве длился более 6 часов.
Конфликты30 октября 2020 г.
МИД РФ

Карабах: Главы МИД провели "раздельные встречи" с Лавровым

Карабах: Главы МИД провели "раздельные встречи" с Лавровым

Министр иностранных дел России обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана перспективы прекращения огня в Карабахе.
Политика21 октября 2020 г.
Артиллерист во время боя в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан договорились о режиме прекращения огня

Армения и Азербайджан договорились о режиме прекращения огня

Договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступит в силу 10 октября с 12.00 для обмена пленными и погибшими.
Конфликты10 октября 2020 г.
Главы МИД Азербайджана, России и Армении Джейхун Байрамов, Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян

Переговоры Баку и Еревана не принесли ожидаемого результата

Переговоры Баку и Еревана не принесли ожидаемого результата

Встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе длится уже более 8 часов.
Конфликты10 октября 2020 г.
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