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Прибытие Нэнси Пелоси в Армению
Прибытие Нэнси Пелоси в АрмениюФото: Handout via REUTERS
ПолитикаАрмения

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в Армению

Сергей Ромашенко
15 мин. назад

Трехдневный визит Пелоси осуществляется на фоне нового обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Высокий представитель Конгресса США пообещала укрепить демократию в Армении и на Кавказе.

https://www.dw.com/ru/spiker-palaty-predstavitelej-nensi-pelosi-pribyla-v-armeniu/a-63162566

На фоне нового витка вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вечером в субботу, 17 сентября, прибыла с трехдневным визитом в Армению. В своем микроблоге в Twitter Пелоси написала, что ее визит в Ереван призван продемонстрировать "твердую приверженность США безопасности, экономическому процветанию и торжеству демократии в Армении и кавказском регионе".

Спикер Палаты представителей отметила, что эта приверженность только усилилась "на фоне жестокостей, творящихся во всему миру, включая те, которые совершаются Россией в Украине". Пелоси напомнила о том, что Палата представителей признала геноцидом массовое убийство армян турками во время Первой мировой войны. Она сообщила, что ее визит "продемонстрирует, что США как действующий председатель ОБСЕ и давний друг Армении стремятся к прочному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта".

В Ереване возлагают большие надежды на визит Пелоси

Председатель парламента Армении Ален Симонян еще до прибытия делегации Пелоси заявил, что ее визит "сыграет большую роль в деле обеспечения нашей безопасности". За последние дни в результате новой вспышки боев между Арменией и Азербайджаном погибли более 2300 человек. Стороны возлагают друг на друга ответственность за новое обострение конфликта - самое кровопролитное со времени войны 2020 года.

Армения и Азербайджан воевали за Нагорный Карабах и в 1990-е годы. Во всех конфликтах между двумя странами важную посредническую роль выполняла Россия.

Нэнси Пелоси - самый высопоставленный представитель США, посещающий Армению со времени обретения этой страной независимости в 1991 году. 82-летняя конгрессменша - член Демократической партии президента США Джо Байдена. Она - третий по рангу государственный лидер в США после президента и вице-президента.

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