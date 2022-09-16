Почему белорусские военные не поедут защищать Армению

Армения запросила помощь у ОДКБ из-за конфликта с Азербайджаном. DW выяснила у экспертов, на что реально может расчитывать Ереван со стороны как всей организации, так и Беларуси.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной, хотя на данный момент там, как выразился 16 сентября на заседании правительства премьер Армении Никол Пашиняна, "относительно спокойно". Между тем в ходе вспыхнувших в ночь на 13 сентября боестолкновений военных Азербайджана и Армении, по официальным данным, погибло 135 армянских и 71 азербайджанских военнослужащих.

15 сентября в Ереване сообщили о достижении перемирия с Баку. Еще до этого Пашинян обратился за помощью к ОДКБ, членом которой является и Беларусь. И если во время массовых протестов и беспорядков в Казахстане в январе 2022 года Александр Лукашенко был одним из инициаторов отправки миротворцев в Алматы, то в случае конфликта с Азербайджаном Армении едва ли стоит рассчитывать на реальную поддержку со стороны Минска, считают опрощенные DW эксперты.

"Об отправке миротворческого контингента речи не идет"

13 сентября Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан начал обстрел приграничных армянских населенных пунктов. Баку в ответ обвинил Ереван в масштабной диверсии и провокациях на границе. На этот раз боевые действия затронули территорию Армении, а не Нагорного Карабаха, над значительной частью которого Азербайджан установил контроль по итогам войны осени 2020 года.

Поэтому власти Армении обратились в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в уставе которой записано, что при нападении на одну из стран-участниц соглашения другие участники по просьбе этого государства "незамедлительно предоставляют необходимую помощь, включая военную". Оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ уже прибыла в Армению. Ее начальник Анатолий Сидоров заявил, что "об отправке миротворческого контингента речи не идет".

Как поможет ОДКБ?

"ОДКБ - это, скорее, ритуал, - полагает эксперт по проблемам безопасности, глава аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников. - Это не первый случай, когда Азербайджан наносит артиллерийские удары по территории Армении, впервые это произошло в апреле 2016 года. Тогда в ОДКБ даже не смогли принять заявление на этот счет".

Никол Пашинян (в центре) с армянскими военными (фото из архива) Фото: Tigran Mehrabyan/PAN/AP/dpa/picture alliance

На саммите организации, состоявшемся 16 мая, премьер-министр Армении Пашинян раскритиковал позицию ОДКБ во время войны в Нагорном Карабахе и назвал проблемой продажу странами-членами ОДКБ оружия Азербайджану, который в 2020 году эффективно использовал в Нагорном Карабахе вооружения белорусского и российского производства - артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, будучи членами ОДКБ, поздравили Азербайджан "с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны".

Тогда президент России Владимир Путин объяснил, почему ОДКБ не вмешалась в конфликт Баку и Еревана: де-юре Нагорный Карабах - территория Азербайджана, а Договор предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участницы ОДКБ. Сейчас боестолкновения затронули территории Армении, о чем указал Пашинян в обращении к ОДКБ: "Мы просили о помощи, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности и обеспечения вывода азербайджанских войск с территории Армении".

"Россия занята войной в Украине, ей сейчас не до Кавказа"

"Когда мы говорим ОДКБ, в первую очередь, имеем в виду Россию. Не думаю, что армянские власти всерьез рассчитывали, что белорусские или казахские войска будут защищать Армению, - отмечает директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян. - Россия занята войной в Украине, ей сейчас не до Кавказа. Российских войск в Армении и Нагорном Карабахе недостаточно, чтобы серьезно участвовать в военных действиях. Есть политические формы поддержки - заявления, переговорный процесс, который уже идет. Часто этого бывает недостаточно, но на большее вряд ли стоит рассчитывать".

Андрей Поротников Фото: Privat

ОДКБ может принять ритуальное заявление, но не факт, что даже это получится, говорит Андрей Поротников: "Хочу обратить внимание, в каком формате проходил внеочередной саммит ОДКБ (13 сентября. - Ред.). От большинства стран там были главы государств либо главы правительств. И только от Беларуси - глава Совбеза, который формально не обладает функциями в области внешней политики. Это символический жест Минска о том, что будут заблокированы любые решения, связанные с конкретной военной помощью Армении со стороны ОДКБ, потому что все решения принимаются консенсусно".

Согласно Уставу ОДКБ, одна из целей организации - защита на коллективной основе территориальной целостности государств-членов. Приоритет - за политическими средствами.

Почему в Казахстане миротворцы были, а в Армению они не поедут?

В истории ОДКБ был единственный случай использования миротворческого контингента. В январе 2021 года в Казахстан, где проходили массовые протесты, переросшие в беспорядки, отправили миротворцев из Беларуси, России, Кыргызстана, Таджикистана и Армении. Это решение одобрил Никол Пашинян (в то время он был председателем Совбеза ОДКБ), хотя сам он пришел к власти в результате уличных протестов.

Миротворческий контингент готовят в белорусской армии с 2000-х, в него входят только контрактники из двух бригад - СОБРа внутренних войск МВД и 103-й бригады сил специальных операций. Точное количество миротворцев не разглашается. В Казахстан от Беларуси были отправлены витебские десантники. Они выполняли задачу по охране важных военных и инфраструктурных объектов.

"Ситуацию в Казахстане нельзя сравнивать с армяно-азербайджанским конфликтом, - поясняет Александр Искандарян. - Там была угроза для правящего режима, а здесь - вооруженное противостояние двух армий. В политическом смысле военное вмешательство для России, которая ведет войну в Украине, нецелесообразно. Тем более, что у России свой интерес и в Армении, и в Азербайджане. А позиция РФ имеет определяющее значение. Конечно, это вызывает недовольство в армянском обществе: люди надеются, что если есть союзник, он безусловно поможет. В реальности это не всегда так".

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