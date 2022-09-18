Пелоси осудила "незаконные атаки" Азербайджана на Армению

Пелоси возложила на Баку ответственность за боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана.

Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе своего визита в Армению заявила, что осуждает "незаконные и смертоносные атаки Азербайджана" на приграничную территорию Армении, сообщает Reuters в воскресенье, 18 сентября.

"Мы от имени Конгресса решительно осуждаем эти атаки, которые ставят под угрозу перспективу выполнения мирных соглашений", - подчеркнула она, назвав атаку "посягательством на суверенитет Армении". Боевые действия, по ее словам, "были инициированы Азербайджаном, и это должно быть признано".

Такое возложение вины за конфликт на одну из сторон выходит за рамки публичной позиции Государственного департамента США, который ранее призывал к прекращению огня, но не называл отвественных за обострение, отмечает Reuters.

Боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана

Председатель парламента Армении Ален Симонян накануне заявил, что визит Пелоси "сыграет большую роль в деле обеспечения безопасности" Армении. Обострение на границе началось в ночь на 13 сентября. В результате боев погибли более 230 человек.

Ереван обвинил Баку в обстрелах приграничных городов и сел. В Баку заявили, что обстрелы стали ответом на "широкомасштабную провокацию" со стороны Еревана. Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян 16 сентября заявил, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территориюстраны и продвинулись в направлении приграничного города Джермук на 7,5 километра.

Армения официально обратилась за помощью к России и странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). ОДКБ в ответ решила направить свою миссию для "оценки сложившейся обстановки". В ночь на 15 сентября стороны достигли договоренности о перемирии, сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

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