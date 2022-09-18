  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Нэнси Пелоси в Армении
Нэнси Пелоси в АрменииФото: Handout via REUTERS
КонфликтыАрмения

Пелоси осудила "незаконные атаки" Азербайджана на Армению

Даниил Сотников
35 мин. назад

Пелоси возложила на Баку ответственность за боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана.

https://www.dw.com/ru/pelosi-osudila-nezakonnye-ataki-azerbajdzana-na-armeniu/a-63163359

Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе своего визита в Армению заявила, что осуждает "незаконные и смертоносные атаки Азербайджана" на приграничную территорию Армении, сообщает Reuters в воскресенье, 18 сентября.

"Мы от имени Конгресса решительно осуждаем эти атаки, которые ставят под угрозу перспективу выполнения мирных соглашений", - подчеркнула она, назвав атаку "посягательством на суверенитет Армении". Боевые действия, по ее словам, "были инициированы Азербайджаном, и это должно быть признано".

Такое возложение вины за конфликт на одну из сторон выходит за рамки публичной позиции Государственного департамента США, который ранее призывал к прекращению огня, но не называл отвественных за обострение, отмечает Reuters.

Боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана

Председатель парламента Армении Ален Симонян накануне заявил, что визит Пелоси "сыграет большую роль в деле обеспечения безопасности" Армении. Обострение на границе началось в ночь на 13 сентября. В результате боев погибли более 230 человек.

Ереван обвинил Баку в обстрелах приграничных городов и сел. В Баку заявили, что обстрелы стали ответом на "широкомасштабную провокацию" со стороны Еревана. Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян 16 сентября заявил, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территориюстраны и продвинулись в направлении приграничного города Джермук на 7,5 километра.

Армения официально обратилась за помощью к России и странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). ОДКБ в ответ решила направить свою миссию для "оценки сложившейся обстановки". В ночь на 15 сентября стороны достигли договоренности о перемирии, сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. 

Смотрите также:

Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Азербайджан в ночь на 13 сентября атаковал территорию Армении, сославшись на провокации с армянской стороны. Фото из архива

Западный эксперт: Азербайджан использует момент неудач РФ в Украине

Западный эксперт: Азербайджан использует момент неудач РФ в Украине

Азербайджан нанес удары по Армении, обвинив ее в провокациях. Ереван обвинения отверг. Эскалация неслучайна - соседи РФ пытаются воспользоваться ее неудачами в Украине, говорит эксперт по безопасности Ханна Нотте.
Конфликты
13 сентября 2022 г.
external

Президент Армении о том, может ли Ереван отправить войска в Украину

Президент Армении о том, может ли Ереван отправить войска в Украину

Президент Армении Ваагн Хачатурян рассказал DW о том, угрожают ли протесты премьеру Пашиняну и может ли Ереван отправить войска в Украину.
Политика
26 мая 2022 г.
04:29 мин.
external

Армяно-азербайджанский конфликт: перемирие становится все более шатким (22.06.2021)

Армяно-азербайджанский конфликт: перемирие становится все более шатким (22.06.2021)

Ситуация на линии разграничения между армянскими и азербайджанскими военными остается взрывоопасной. То и дело завязываются перестрелки, стороны обвиняют друг друга в несоблюдении условий перемирия. Репортаж DW.
Конфликты
22 июня 2021 г.
03:02 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Работы по эксгумации тел в массовом захоронении в Изюме

Мэр: Эксгумация тел в Изюме займет около двух недель

Конфликты
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

У мужчины на спине прикреплен лист бумаги6 на котором написано "иностранный агент"

Против кого направлены поправки в закон РФ об "иноагентах"?

Против кого направлены поправки в закон РФ об "иноагентах"?

Правовые основы государства
9 ч. назад
Geofaktor Podcast Teaser

Как живет освобожденная Харьковская область

Как живет освобожденная Харьковская область

Политика
17 сентября 2022 г.
Screenshot I DW Gerspräch mit Igor Guberman, ein russischer Schriftsteller

Поэт Игорь Губерман: Путин - в чистом виде "пахан"

Поэт Игорь Губерман: Путин - в чистом виде "пахан"

Политика
17 сентября 2022 г.
Моше Реувен Асман, главный раввин Украины

"Россия приватизировала победу над фашизмом"

"Россия приватизировала победу над фашизмом"

Конфликты
17 сентября 2022 г.
Танки Leopard 2, сделанные в Германии, на учениях НАТО в Польше летом 2022 года

Ишингер: Украина победит Россию, если вернет себе свои земли

Ишингер: Украина победит Россию, если вернет себе свои земли

Конфликты
17 сентября 2022 г.
Массовое захоронение в Изюме, 15 сентября 2022 года

Деоккупация Харьковщины: пыточные и массовые захоронения

Деоккупация Харьковщины: пыточные и массовые захоронения

Конфликты
16 сентября 2022 г.
На главную страницу