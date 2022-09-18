Демонстранты в Ереване потребовали выхода Армении из ОДКБ

В случае выхода из Организации договора о коллективной безопасности Ереван может получить военное содействие Запада, заявили митингующие. Их акции состоялись во время визита Нэнси Пелоси в Армению.

На площади Свободы в центре Еревана в воскресенье, 18 сентября, прошел митинг, участники которого потребовали выхода Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По оценкам ТАСС, на акцию собрались несколько сотен человек.

Еще несколько сотен активистов провели митинг у центра искусств "Гафесчян", куда ранее прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В числе прочего они заявили, что Армения в случае выхода из ОДКБ может получить военное содействие Запада.

В акциях участвовали представители Европейской партии Армении (ЕПА) во главе с ее председателем Тиграном Хзмаляном, пишет "Интерфакс". По словам Хзмаляна, Россия и Турция подписали "антиармянский договор", результатом которого стала потеря Нагорного Карабаха. "Если мы выйдем из ОДКБ и ЕАЭС (Евразийского экономического союза. - Ред.), присоединимся к НАТО и ЕС, то мы вернем наше потерянное, наши земли", - заявил глава ЕПА журналистам.

Визит Пелоси в Армению

Нэнси Пелоси прилетела в Армению 17 сентября на фоне обострения пограничного конфликта с Азербайджаном. Выступая в центре искусств "Гафесчян" в воскресенье, она заверила, что США будут поддерживать безопасность и демократию Армении.

МИД Азербайджана раскритиковал заявления Пелоси. Ее высказывание, что Баку начал пограничный конфликт с Ереваном, - это "серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", считают в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве. "Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию напряженности", - говорится в заявлении МИДа.

Обострение на границе

Конфликт на армяно-азербайджанской границе обострился в ночь на 13 сентября. В результате боев погибли более 230 человек. Ереван обвинил Баку в обстрелах приграничных городов и сел. В Азербайджане заявили, что обстрелы стали ответом на "широкомасштабную провокацию" со стороны Армении. В ночь на 15 сентября между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Армения официально обратилась за помощью к России и странам-членам ОДКБ. В ответ ОДКБ решила направить свою миссию для "оценки сложившейся обстановки".

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