Демонстранты в Ереване потребовали выхода Армении из ОДКБ

Еще несколько сотен активистов провели митинг у центра искусств "Гафесчян", куда ранее прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В числе прочего они заявили, что Армения в случае выхода из ОДКБ может получить военное содействие Запада.
В акциях участвовали представители Европейской партии Армении (ЕПА) во главе с ее председателем Тиграном Хзмаляном, пишет "Интерфакс". По словам Хзмаляна, Россия и Турция подписали "антиармянский договор", результатом которого стала потеря Нагорного Карабаха. "Если мы выйдем из ОДКБ и ЕАЭС (Евразийского экономического союза. - Ред.), присоединимся к НАТО и ЕС, то мы вернем наше потерянное, наши земли", - заявил глава ЕПА журналистам.
Визит Пелоси в Армению
Нэнси Пелоси прилетела в Армению 17 сентября на фоне обострения пограничного конфликта с Азербайджаном. Выступая в центре искусств "Гафесчян" в воскресенье, она заверила, что США будут поддерживать безопасность и демократию Армении.
МИД Азербайджана раскритиковал заявления Пелоси. Ее высказывание, что Баку начал пограничный конфликт с Ереваном, - это "серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", считают в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве. "Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию напряженности", - говорится в заявлении МИДа.
Обострение на границе
Конфликт на армяно-азербайджанской границе обострился в ночь на 13 сентября. В результате боев погибли более 230 человек. Ереван обвинил Баку в обстрелах приграничных городов и сел. В Азербайджане заявили, что обстрелы стали ответом на "широкомасштабную провокацию" со стороны Армении. В ночь на 15 сентября между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.