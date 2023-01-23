ЕС создает гражданскую миссию в Армении

Гражданская миссия Евросоюза в Армении, в составе которой 100 миротворцев, рассчитана на два года. Они будут патрулировать пограничные районы и сообщать Брюсселю об обстановке.
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Создать гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) решил Совет ЕС в Брюсселе в понедельник, 23 января. Эта миссия призвана способствовать стабильности в приграничных районах Армении и обеспечивать условия для нормализации отношений между Ереваном и Баку, сказано в заявлении Совета ЕС.
Миссия будет состоять из около 100 миротворцев и, возможно, в дальнейшем будет расширена, сообщил высокопоставленный чиновник Евросоюза в Брюсселе в преддверии встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС. По его словам, для начала работы миссии не требовалось официального разрешения властей Азербайджана, поскольку она будет действовать исключительно на армянской территории. В то же время ЕС поддерживает с официальным Баку прозрачный диалог на эту тему и сотрудничество, подчеркнул чиновник.
Новый этап для Евросоюза на Южном Кавказе
"Создание миссии Евросоюза в Армении открывает новый этап в деятельности ЕС на Южном Кавказе. Брюссель продолжит поддерживать усилия по деэскалации и тесное сотрудничество с обеими сторонами для достижения конечной цели - устойчивого мира в регионе", - заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 23 января.
В ответ на просьбу Армении EUMA будет проводить регулярное патрулирование и сообщать о ситуации, что расширит понимание Евросоюзом обстановки в регионе. Миссия также будет способствовать посредническим усилиям в рамках процесса под эгидой председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.
Первоначальный мандат EUMA рассчитан на два года, ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Руководителем миссии назначен управляющий директор отдела гражданского планирования внешнеполитической службы ЕС Стефано Томат. Руководитель операций миссии непосредственно в Армении будет выбран в ближайшее время.