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Армянский военный на линии разграничения, ноябрь 2020 годаФото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images
КонфликтыАрмения

ЕС создает гражданскую миссию в Армении

Ксения Польская Брюссель
31 мин. назад

Гражданская миссия Евросоюза в Армении, в составе которой 100 миротворцев, рассчитана на два года. Они будут патрулировать пограничные районы и сообщать Брюсселю об обстановке.

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Создать гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) решил Совет ЕС в Брюсселе в понедельник, 23 января. Эта миссия призвана способствовать стабильности в приграничных районах Армении и обеспечивать условия для нормализации отношений между Ереваном и Баку, сказано в заявлении Совета ЕС.

Миссия будет состоять из около 100 миротворцев и, возможно, в дальнейшем будет расширена, сообщил высокопоставленный чиновник Евросоюза в Брюсселе в преддверии встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС. По его словам, для начала работы миссии не требовалось официального разрешения властей Азербайджана, поскольку она будет действовать исключительно на армянской территории. В то же время ЕС поддерживает с официальным Баку прозрачный диалог на эту тему и сотрудничество, подчеркнул чиновник.

Новый этап для Евросоюза на Южном Кавказе

"Создание миссии Евросоюза в Армении открывает новый этап в деятельности ЕС на Южном Кавказе. Брюссель продолжит поддерживать усилия по деэскалации и тесное сотрудничество с обеими сторонами для достижения конечной цели - устойчивого мира в регионе", - заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 23 января.

В ответ на просьбу Армении EUMA будет проводить регулярное патрулирование и сообщать о ситуации, что расширит понимание Евросоюзом обстановки в регионе. Миссия также будет способствовать посредническим усилиям в рамках процесса под эгидой председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.

Первоначальный мандат EUMA рассчитан на два года, ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Руководителем миссии назначен управляющий директор отдела гражданского планирования внешнеполитической службы ЕС Стефано Томат. Руководитель операций миссии непосредственно в Армении будет выбран в ближайшее время.

Письмо с предложением направить в Армению гражданскую миссию Боррель получил от главы армянского МИДа 27 декабря 2022 года после завершения работы двухмесячной наблюдательной миссии Евросоюза в Нагорном Карабахе.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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