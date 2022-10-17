ЕС направит наблюдателей в приграничные районы Армении

Наблюдательная миссия предполагает участие до 40 дипломатов и рассчитана на два месяца, сообщил о решении Совета ЕС Жозеп Боррель.

На фоне конфликта между Арменией и Азербайджаном Евросоюз направит наблюдателей в приграничные районы Армении. Соответствующее решение приняли министры иностранных дел на заседании совета ЕС, заявил в понедельник, 17 октября, в Люксембурге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Длительность наблюдательной миссии пока ограничена двумя месяцами

Предполагается, что миссия будет включать до 40 дипломатов. Ее длительность предварительно ограничена двумя месяцами. По словам Борреля, целью наблюдателей будет укрепление границы двух стран и построение доверие между двумя враждующими странами.

Десять дней назад во время встречи с представителями более 40 европейских стран в Праге премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрили создание гражданской наблюдательной миссии ЕС. Посредниками в урегулировании конфликта выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Продолжающийся несколько десятилетий конфликт Еревана и Баку вокруг Нагорного Карабаха вновь обострился в середине сентября. По версии Минобороны Армении, Азербайджан в ночь на 13 сентября начал обстрелы в направлении приграничных населенных пунктов Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. В Баку обвинили Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. В результате с обеих сторон погибли более 280 человек, после этого при посредничестве США была достигнута договоренность о прекращении огня.

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