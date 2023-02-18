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Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности
Встреча лидеров Армении и Азербайджана в МюнхенеФото: Azerbaijani Presidency /AA/picture alliance
ПолитикаАрмения

Пашинян и Алиев провели переговоры впервые за месяцы

Даниил Сотников
42 мин. назад

Премьер Армении Пашинян подтвердил готовность Еревана к подписанию мирного соглашения. Президент Азербайджана Алиев сообщил, что Баку изучает новые предложения по Нагорному Карабаху.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 18 февраля, провели первые с октября 2022 года переговоры о достижении мира между двумя странами. Участие в них также принял госсекретарь США Энтони Блинкен. 

Пашинян по итогам встречи в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил готовность Армении к подписанию соглашения между Ереваном и Баку, "которое в действительности будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе". "На встрече были затронуты ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы разблокирования региональной транспортной инфраструктуры и осуществления делимитации между двумя странами в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью", - сообщила пресс-служба правительства Армении.

Алиев рассказал журналистам, что Баку три дня назад получил от Армении новые ответные предложения. "Сейчас мы их изучаем. На первый взгляд в позиции Армении есть прогресс, однако он недостаточен. Главное, что этот вопрос обсуждался", - подчеркнул он.

Азербайджан предложил создать контрольно-пропускные пункты на границе

Кроме того, азербайджанская сторона официально представила предложение о создании в двустороннем порядке контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе, рассказал Алиев. Ранее это предложение было доведено по неофициальным каналам, добавил он.

По словам президента Азербайджана, Армения не сообщила о своей позиции. "Наверное, им нужно какое-то время для обсуждения. Но наше первое впечатление таково, что и в Европе, и в Америке это наше предложение считается логичным. И это, конечно же, важный фактор для нормализации отношений между двумя странами", - указал Алиев.

Глада Госдепа США: Историческая возможность для Баку и Еревана

Принимавший участие в переговорах госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Еревана и Баку появилась историческая возможность достичь мира. "Мы считаем, что у Азербайджана и Армении есть поистине историческая возможность установить прочный мир после более чем 30-летнего конфликта. Сами стороны снова сосредоточились на мирном процессе, в том числе путем прямых переговоров, а также с ЕС и с нами. США готовы сделать все возможное для поддержки этих усилий, будь то напрямую с нашими друзьями, будь то в трехстороннем формате, подобном этому, или с другими международными партнерами", - сказал Блинкен.

Многолетний тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах неоднократно перерастал в полноценные боевые действия. Последнее обострение случилось осенью 2022 года.

С середины декабря Азербайджан блокирует Лачинский коридор - единственную дорогу, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. Кроме того, Баку запретил использовать аэропорт в Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Без снабжения продовольствием, медикаментами, а также в условиях отключений электричества и отсутствия интернета остаются около 120 тысяч жителей региона. Многие международные и гуманитарные организации безуспешно пытались урегулировать ситуацию.

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