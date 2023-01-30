Армения добивается в Гаагском суде разблокирования Карабаха

Армения обратилась с иском в Международный суд ООН с целью добиться от Азербайджана открытия Лачинского коридора в Нагорный Карабах. Азербайджан подал встречный иск.

Армения обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском, чтобы добиться от Азербайджана открытия Лачинского коридора - единственной дороги, которая соединяет Армению с Нагорным Карабахом. С соответствующим обращением выступил представитель Армении Егише Киракосян в понедельник, 30 января.

"Один человек уже погиб из-за отсутствия доступа к медицинским услугам, и многих других может постигнуть аналогичная участь. Полки магазинов пусты, а у населения не хватает продуктов. Торговля и бизнес приостановлены, регулярно перекрывается газ и отключается электричество", - заявил он. Многие международные и неправительственные организации безуспешно пытались урегулировать ситуацию, "поэтому обращение в этот суд является нашей последней надеждой", подчеркнул Киракосян. Азербайджан также запретил использовать аэропорт в Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион.

Армения надеется, что суд ООН рассмотрит ее иск в ускоренном режиме и обяжет Азербайджан разблокировать дорогу. Ожидается, что судебный орган в Гааге примет решение через несколько недель. Лачинский коридор был блокирован 12 декабря прошлого года людьми с азербайджанскими флагами, которые заверяли, что являются экологами-активистами.

Встречный иск Азербайджана

В свою очередь Азербайджан обратился в Гаагский суд со встречным иском. Баку обвиняет Ереван использовании Лачинского коридора для доставки в Карабах оружия и мин, запрещенной соглашением о перемирии. Армения отвергла эти обвинения. Иск Азербайджана суд рассмотрит в рамках отдельной процедуры.

Многолетний тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах неоднократно перерастал в полноценные боевые действия. Только в сентябре 2022 года с обеих сторон были убиты по меньшей мере 286 человек, прежде чем перемирие, заключенное при посредничестве США, положило конец самым тяжелым вооруженным столкновениям с 2020 года, когда Баку и Ереван в течение шести недель вели настоящую войну. Она унесла более 6500 жизней. Перемирие, заключенное при посредничестве России, обошлось Армении в потерю значительной части территории, которую она контролировала после распада СССР.

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