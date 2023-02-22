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Международный суд ООН в ГаагеФото: picture-alliance/AP Photo/M. Corder
КонфликтыАзербайджан

Суд ООН предписал Баку разблокировать Лачинский коридор

Павел Мыльников
1 ч. назад

Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное движение в обоих направлениях по горному коридору, соединяющему Армению с Нагорным Карабахом, постановила председатель Международного суда ООН.

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Международный суд ООН предписал властям Азербайджана прекратить блокаду Лачинского коридора - единственной дороги, которая соединяет Армению с Нагорным Карабахом. Азербайджан должен "принять все имеющиеся в его распоряжении меры", чтобы обеспечить беспрепятственное движение по коридору в обоих направлениях, постановила председатель суда в Гааге Джоан Донохью в среду, 22 февраля.

Кроме того, орган ООН отклонил жалобу Баку на предполагаемое минирование Арменией территории региона. Азербайджан не предоставил подтверждений к своему иску, объяснила Донохью.

Нехватка продовольствия и медикаментов в результате блокады

Лачинский коридор был блокирован 12 декабря 2022 года людьми с азербайджанскими флагами, которые заверяли, что являются экологическими-активистами. Баку запретил использовать аэропорт в Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Многие международные и гуманитарные организации безуспешно пытались урегулировать ситуацию. Председатель суда Донохью отметила, что блокада привела к нехватке продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров.

Армения в конце января обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском, намереваясь добиться от Азербайджана снятия блокады. Азербайджан обратился в суд со встречным иском, обвинив Ереван в использовании Лачинского коридора для доставки в Нагорный Карабах оружия и мин, запрещенных соглашением о перемирии. Армения отвергла эти обвинения.

Двухлетняя гражданская миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) 20 февраля официально начала работу. Миссия будет действовать исключительно на армянской территории. 

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Многолетний тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах неоднократно перерастал в полноценные боевые действия. Только в сентябре 2022 года с обеих сторон были убиты по меньшей мере 286 человек, прежде чем перемирие, заключенное при посредничестве США, положило конец самым тяжелым вооруженным столкновениям с 2020 года, когда Баку и Ереван в течение шести недель вели настоящую войну.

Боестолкновения двухлетней давности унесли более 6500 жизней. В результате перемирия, заключенного при посредничестве России, Армения потеряла существенную часть территории, которую контролировала после распада СССР.

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