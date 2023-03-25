В НКР обвинили Баку в нарушении линии соприкосновения

Баку обвиняет Ереван в использовании коридора в военных целях, Армения настаиеват, что Баку нарушил линию соприкосновения.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) обвинили вооруженные силы Азербайджана в нарушении линии соприкосновенияв Лачинском коридоре, где размещен российский миротворческий контингент, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой единый информационный центр НКР в субботу, 25 марта.

По утверждению центра, ВС Азербайджана 25 марта на участке Шуши-Лисагор нарушили зафиксированную договоренностями линию соприкосновения и "обеспечили определенное продвижение своих позиций на территории республики Арцах". "Учитывая взятые российской стороной трехсторонним заявлением обязательства, власти республики Арцах ожидают от миротворческого контингента действенных шагов по устранению последствий данного нарушения и предотвращения новых нарушений", - заявили в информцентре.

Баку объясняет движение войск предотвращением перевозок оружия

Баку в свою очередь заявил, что подразделения армии Азербайджана приняли меры, чтобы предотвратить незаконное использование расположенных рядом с Лачинским коридором дорог для перевозки из Армении "живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения".

"Учитывая сложившуюся ситуацию, подразделениями азербайджанской армии осуществлены необходимые локальные контрольные меры в целях предотвращения использования грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги для незаконной деятельности", - заявило Минобороны Азербайджана в Telegram-канале.

В НКР отвергли обвинения Баку

В информцентре НКР отвергли обвинения Баку о том, что горная дорога Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор используется карабахской стороной для перевозки вооружений. "Власти республики Арцах неоднократно заявляли, что с момента блокады 12 декабря данная горная дорога используется для организации срочной коммуникации в гражданских целях между Степанакертом и четырьмя общинами Шушинского района", - сообщили в НКР.

Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению. В коридоре также располагается российский миротворческий контингент. Ереван в последние месяцы неоднократно обвинял Баку в блокаде коридора, что может привести к гуманитарной катастрофе.

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