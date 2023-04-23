Баку установил КПП между Арменией и Нагорным Карабахом

В Баку обвинили Ереван в переброске военных и боеприпасов на территорию Азербайджана. В непризнанном Нагорном Карабахе заявляют о провокациях азербайджанских властей.

Государственная пограничная служба Азербайджана заявила об установке контрольно-пропускного пункта между Нагорным Карабахом и Арменией. В воскресенье, 23 апреля, в Баку обвинили Ереван в переброске военных, боеприпасов и других средств военного назначения из Армении на территорию Азербайджана и сообщили, что вынуждены установить КПП "вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года" с целью остановить этот процесс.

В заявлении Госпогранслужбы также указывается, что КПП установлен на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди после сооружения Арменией в одностороннем порядке аналогичного пограничного пункта пропуска накануне. Об установке КПП проинформировано командование российского миротворческого контингента и российско-турецкий мониторинговый центр, отмечается далее.

МИД Азербайджана обвинил Ереван в нарушении трехстороннего соглашения

МИД Азербайджана заявил о незаконном использовании Арменией дороги Лачин-Ханкенди на протяжении двух с половиной лет вразрез с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года и связанных с этим угрозах безопасности. "Примерами таких неправомерных действий являются ротация личного состава армянских вооруженных сил, которые продолжают оставаться на территории Азербайджана, перевозка оружия и боеприпасов, проход террористов, а также незаконный вывоз природных ресурсов и культурных ценностей", - утверждают в Баку.

Кроме того, в МИД Азербайджана заявили о подрыве 22 апреля грузового автомобиля ВС страны на армянской мине, в результате чего были ранены трое азербайджанских военнослужащих.

В Нагорном Карабахе опровергли обвинения Баку

В свою очередь в Нагорном Карабахе обвинили власти в Баку в провокациях. Заявление о перевозе из Армении в спорный регион боеприпасов в сопровождении российских миротворцев является дезинформацией, заявили в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Кроме того, в Нагорном Карабахе опровергли заявление о подрыве азербайджанского военного грузовика на установленных Арменией минах. "Содержательная очередность вышеуказанных заявлений со всей очевидностью указывает на цель проводимой Азербайджаном дезинформационной кампании, а именно - подготовить почву для возможных провокаций против Республики Арцах (непризнанная НКР. - Ред.)", - указывается далее.

В связи с действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе объявлено экстренное заседание Совета безопасности, сообщил информационный штаб непризнанной республики.

Ранее в тот же день Минобороны Азербайджана заявило, что 22 апреля армянские власти установили КПП "на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном без предварительного согласования, что в одностороннем порядке нарушает трехстороннюю Декларацию от 10 ноября 2020 года".

Блокада Лачинского коридора

Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению. В коридоре также располагается российский миротворческий контингент. Ереван в последние месяцы неоднократно обвинял Баку в блокаде коридора, что может привести к гуманитарной катастрофе.

При этом в Баку указывают, что принимают меры для предотвращения перевозки из Армении "живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения".

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