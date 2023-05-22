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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол ПашинянФото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images
ПолитикаАрмения

Пашинян: Армения может признать Карабах азербайджанским

Ольга Лебедева
16 мин. назад

"Ничего не дающий" статус члена ОДКБ препятствует обсуждение Ереваном вопросов безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он не исключил, что Армения может выйти из организации или заморозить членство.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если Баку гарантирует права армян на этой территории. "86 600 квадратных километров территории Азербайджана включают Нагорный Карабах. Если мы правильно понимаем друг друга, то Армения признает территориальную целостность Азербайджана в названных пределах, а Баку - территориальную целостность Армении в 29 800 квадратных километров, - сказал он на пресс-конференции в Ереване в понедельник, 22 мая.

"Важно зафиксировать, что Ереван заявляет о том, что вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку - Степанакерт", - отметил армянский премьер.

Одновременно Пашинян заявил о возможном выходе его страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается. "Я не могу исключать, что Армения де-юре может выйти из ОДКБ или же заморозить свое членство. Но это произойдет только в том случае, когда мы зафиксируем, что ОДКБ вышел из Армении", - отметил Пашинян.

При этом глава армянского правительства указал, что мониторинговая миссия ОДКБ не приезжает в Армению. "Говоря о выходе ОДКБ из Армении, я имею в виду обязательства организации перед Арменией", - пояснил он. Кроме того, Пашинян заявил, что "ничего не дающий" официальный статус члена ОДКБ мешает Еревану обсуждать вопросы безопасности. "Вы думаете, от других стран нам не поступало предложений о приобретении вооружения и военной техники? Конечно, эта возможность была, но закрытие этой возможности в основном объяснялось членством Армении в ОДКБ", - добавил он.

Армения и ОДКБ

В ноябре 2022 года Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах оказания помощи Еревану. Это решение он объяснил отсутствием "политической оценки агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении" со стороны организации. В январе Ереван отказался проводить учения ОДКБ на территории страны.

Власти Армении утверждают, что в результате обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха на границе двух стран Азербайджан оккупировал около 140 кв. км армянской территории. В сентябре 2022 года Армения обратилась за помощью к ОДКБ. На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности было решено направить в Армению миссию для "оценки сложившейся обстановки". После этого в центре Еревана прошел митинг, участники которого требовали выхода Армении из ОДКБ и начала переговоров с другими союзниками. В начале декабря Пашинян заявил, что для него непонятно, какую конкретно помощь предлагала ОДКБ республике" в связи с вторжением азербайджанских войск на территорию страны". 

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